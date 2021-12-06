Альпініст із Франції отримає 150 тис. євро за дорогоцінності, які знайшов у Альпах і передав владі

Французький альпініст отримає половину вартості скарбу, який він знайшов 8 років тому у льодовику на місці авіакатастрофи.

Чоловіку дістанеться дорогоцінне каміння ціною у 150 тис. євро.

Іншу половину цінної знахідки забере мерія французького містечка Шамоні, повідомляє The Guardian з посиланням на агенцію France-Presse.

У 2013 році альпініст передав знайдений у Альпах скарб до поліції. Смарагди, рубіни і сапфіри загальною вартістю в 300 тис. євро він знайшов у льодовику.

За даними місцевої влади, коштовності опинилися там через авіакатастрофу, яка сталася в 1966 році.

Дорогоцінності були в металевій коробці, яка знаходилась на борту індійського літака, що розбився в безлюдному ландшафті приблизно 50 років тому.

Мер Шамоні Ерік Фурньє заявив, що "камені були розділені цього тижня" на два рівні лоти вартістю приблизно 150 тис. євро (169 тис. доларів США) кожен.

Він похвалив альпініста за чесність та повагу до закону, яку він продемонстрував, передавши знахідку владі.

Сам альпініст заявив, що не шкодує про свій вчинок, і планує використати частину грошей зі своєї винагороди на ремонт квартири.

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