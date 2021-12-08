На Волині покарали жінку, яка 2 роки не пускала дітей до школи

На Волині оштрафували жінку, яка два роки не пускає своїх 5 дітей до школи через загрозу COVID-19.

Баготодітна мати мусить сплатити штраф у розмірі 1,7 тис. гривень, повідомляє Zaxid.net.

У липні 2021 року жінку вже притягували до відповідальності за аналогічне порушення: її діти пропустили 70% занять в минулому навчальному році.

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Тоді волинянку визнали винною у невиконанні батьківських обов'язків та оштрафували на 850 грн.

Утім в новому навчальному році троє доньок та двоє синів обвинуваченої знову не пішли до школи.

Фото: Larysa04Dubynska/Depositphotos

Подання до суду про відсутність дітей на уроках подала адміністрація школи. До цього керівництво навчального закладу намагались поговорити з матір'ю, але вона не відповідала на дзвінки, а батьківські збори ігнорувала.

У листопаді жінка надала письмові пояснення щодо відсутності дітей у школі. Матір пояснила, що вона свідомо не пускає їх на уроки "через поширення коронавірусної інфекції".

На судове засідання жінка не прийшла, тож суд розглядав справу без її присутності.

Суддя визнала жінку винною у порушенні статті 184 Кодексу України про адміністративні правопорушення та призначила їй 1,7 тис. грн штрафу. Також обвинувачена повинна заплатити 454 грн судового збору.

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Нагадаємо, на Львівщини суд визнав винною жінку у неналежному виконанні батьківських обов’язків, оскільки її син прогуляв майже 700 уроків.

А на Буковині батька, який вважав, що соціум негативно впливає на дітей, оштрафували за відмову віддавати їх до школи.

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