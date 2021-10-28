У Києві вчитель вкрав зі школи 19 ноутбуків

У Києві 42-річному вчителю повідомили про підозру у крадіжці 19 ноутбуків зі школи, де він працював.

Про це повідомляє поліція Києва у Facebook.

Підозрюваний завдав школі збитків на 63 тисячі гривень.

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До поліції звернулися співробітники школи, які під час інвентаризації виявили відсутність 19 ноутбуків.

Фото: Depositphotos/Автор ANDRANIK2017

Поліцейські перевірили ломбарди, виявили викрадену комп’ютерну техніку та встановили хто причетний до злочину.

"Ми з’ясували, що протягом декількох місяців 42-річний вчитель викрадав майно установи. Після проведення необхідних слідчих дій ми встановили, що чоловік причетний до 19 крадіжок ноутбуків.

Своїми діями він завдав школі збитків на суму 63 тисячі гривень", – розповіла старша слідча Деснянського управління поліції Наталія Бакуменко.

Наразі розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 185 Кримінального кодексу України – крадіжка.

Чоловіку загрожує до 5 років позбавлення волі.

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