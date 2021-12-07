Копали ногами й вимагали 5 тис. грн: у Запоріжжі школярки побили однолітків і зняли це на відео

У Запоріжжі на спортивному майданчику школи четверо дівчат-підлітків побили трьох школярок віком 13-16 років – імовірно, через ревнощі.
Вони також вимагали у них гроші і зняли побиття на відео, повідомляє Національна поліція.
Правоохоронці знайшли нападниць і відкрили дві кримінальні справи.
Інцидент стався на спортмайданчику школи №12 у Шевченківському районі Запоріжжя.
|Фото: catalin205/Depositphotos
4 дівчат віком 15-16 років били однолітків руками й ногами, ображали їх нецензурними словами та погрожували. Одна з нападниць також вимагала у школярок 5 тисяч гривень на картку.
Водночас один хлопець знімав усе на камеру, поки кілька інших дітей спостерігали за бійкою.
Відео з побиттям школярок опублікували у телеграм-каналі "Це Запоріжжя". Судячи з нього, школярок побили через ревнощі.
6 грудня це відео побачили у поліції. Виявилося, що 22 листопада до поліції вже звернулись батьки постраждалих дівчат.
Випадок спочатку кваліфікували за ст. 125 (умисне легке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу.
Однак після розслідування кримінальне провадження перекваліфікували на частину 2 статті 296 (хуліганство), а також відкрили справу за частиною 2 ст. 189 (вимагання).
За цими статтями підліткам може загрожувати до 7 років тюрми.
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