Хотіли набити куполи на свині: київський тату-салон опинився в центрі зооскандалу

ОНОВЛЕНО о 17:35

Працівники київського тату-салону привезли у свій офіс свиню, щоб зробити їй татуювання на усю спину у вигляді церковних куполів.

Фото із зображенням свині та 3 співробітників компанія виклала на свою сторінку в Instagram, повідомили в зоозахисній організації UAnimals.

"У столичному тату-салоні Tattoo Lamarch Studio вирішили похайпувати й через брак інтелекту притягнули до салону живу свиню, нахабно заявляючи, що зроблять на ній велетенське татуювання", – йдеться на сторінці UAnimals.

Крім того, у соцмережах розповсюджують відео, відзняте працівниками салону, в якому вони нібито роблять тату тварині.

Під новорічну музику демонструються кадри, як дівчина стрибає на свині, а потім тварину заманюють яблуками та прикладають їй на спину ескіз тату.

"Операція називається "свиня", а на ній купола, в Україні от тут, прям зараз", – каже хлопець на відео.

"Обляпалася кров’ю", – говорить "майстриня", яка буцімто зробила тату.

"Як вона витерпіла? Як ми постаралися", – розповідають на відео.

Але з ролику незрозуміло, чи дійсно тварині зробили тату, чи просто влаштували "виставу".

За словами зоозахисників, вони миттєво відреагували на ситуацію: попередили тату-салон про юридичну відповідальність за жорстоке поводження з тваринами та звернулися до поліції.

В організації зазначили, що дії підприємців мають ознаки кримінального порушення за 3 ст. 299 Кримінального кодексу України.

"Пам'ятаймо, що знущання та жорстокість – це не привід хайпувати. Сьогодні вони задля хайпу роблять тату на тварині, завтра заради того ж таки хайпу вирішать вбити тварину, а післязавтра знущатимуться з дитини?", – заявили зоозахисники.

Наразі Instagram-сторінка тату-салону не відкривається, але при пошуку в Google в описі посилання на сторінку компанії є напис: "Зоозахисників не приймаємо".

На Google-мапі хтось вже додав до назви салону Tattoo Lamarch Studio слово "живодерня".

На витівку підприємців також відреагувала керівниця Національного реєстру рекордів України Лана Ветрова у Facebook.

За її словами, у тату-салоні нібито заявили, що так встановлювали національний рекорд.

Лана Ветрова спростувала інформацію про те, що тату-салон начебто встановив національний рекорд. Вона опублікувала дуже різкий пост, назвавши представників салону "моральними виродками" та "обкуреними".

"Національний Реєстр Рекордів офіційно заявляє, що дії цих поки що не встановлених осіб не мають і не можуть мати нічого спільного не лише з рекордом, а навіть з людською подобою цих моральних виродків.

Але найгірше, що жоден з цих "героїв відосика" навіть не здогадується, що безмовна і абсолютно беззахисна перед цією оргією тварина виглядає набагато благородніше, ніж будь хто з них", – написала вона.

Як повідомили у Національній поліції Києва, до Деснянського управління надійшла заява щодо жорстокого поводження з твариною. Для перевірки даного повідомлення на місце виїхала слідчо-оперативна група.

"Правоохоронці попередньо встановили, що працівники закладу задля реклами привезли свиню до салону та зробили фото, на якому нібито хочуть зробити татуювання тварині, а далі повернули тварину власнику", – йдеться в повідомленні поліції.

Аби з’ясувати, чи дії співробітників салону не завдали тварині ушкоджень, поліцейські внесли відомості про подію у Єдиний реєстр досудових розслідувань за ч. 1 ст. 299 Кримінального кодексу України – жорстоке поводження з тваринами.

Санкція статті передбачає обмеження волі на строк від одного до трьох років або позбавлення волі на строк від двох до трьох років з конфіскацією тварини. Досудове розслідування триває.

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