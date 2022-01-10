В Англії знайшли рештки величезного "морського дракона", яким понад 90 млн років

Олена Барсукова спеціально для УП.Життя
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10 січня 2022

В Англії знайшли скам’янілі рештки 10-метрового морського хижака, яким понад 90 мільйонів років.

Це найбільший іхтіозавр, знайдений у Великій Британії, повідомляє ВВС.

Рештки знайшли у заповіднику графства Рутленд під час роботи з благоустрою водойми у лютому 2021 року.

"Я побачив щось схоже на каміння або гребені в багнюці, і сказав, що це виглядає трохи незвично, якось органічно. Тоді ми побачили щось схоже на щелепну кістку", – розповів співробітник заповідника Джо Девіс у коментарі BBC News. 

Фото: @EmilyJSwaby/Twitter

Девіс подумав, що знайшов динозавра, і зателефонував до окружної ради.

На місце виїхала група палеонтологів і виявилося, що це не динозавр, а іхтіозавр ("морський дракон").

Цей хижак, який нагадує дельфіна, жив на землі під час мезозойської ери.

Великий блок ґрунту зі скелетом іхтіозавра вагою майже тонну викопали і тепер будуть досліджувати.

Компанія Anglian Water, яка розпоряджається водоймою Рутленд, зараз шукає фінансування, щоб залишити іхтіозавра у своєму районі та експонувати рештки для широкого загалу.

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