Коли проведуть іспити для вступу на магістратуру у 2022 році? Розклад

Олена Барсукова журналістка УП. Життя
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10 січня 2022

Стали відомі дати проведення єдиного вступного іспиту (ЄВІ) на всі спеціальності та єдиного фахового вступного випробування (ЄФВВ) до магістратури.

Реєстрація вступників триватиме з 26 квітня до 17 травня 2022 року (18:00).

Єдиний вступний іспит (основна сесія) відбудеться 22 червня, повідомляють у Міністерстві освіти і науки.

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Єдине фахове вступне випробування складатиметься з двох частин – тесту загальної навчальної компетентності (ТЗНК), який відбудеться 20 червня, а також предметного тесту. 

Фото: Dmyrto_Z/Depositphotos

Дати проведення предметних тестів:

  • економіка та міжнародна економіка – 24 червня;
  • право та міжнародне право – 24 червня;
  • облік і фінанси – 29 червня;
  • політологія та міжнародні відносини – 29 червня;
  • психологія та соціологія – 29 червня;
  • управління та адміністрування – 1 липня.

Якщо вступники захочуть складати більше 1 предметного тесту, а ці тести проводитимуться в один день, то під час реєстрації вони оберуть, який складатимуть в основну, а який у додаткову сесію. 

У МОЗ наголошують, що ЄФВВ необхідний для вступу до магістратури за спеціальностями:

  • "Соціальні та поведінкові науки";
  • "Журналістика";
  • "Управління та адміністрування";
  • "Право";
  • "Публічне управління та адміністрування";
  • і "Міжнародні відносини".

Спеціально організована сесія ЄВІ для тих, хто не зареєструвався для участі в основній сесії, або хоче скласти повторно, відбудеться 10 вересня

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При цьому реєстрація розпочнеться 26 липня та триватиме до 4 серпня цього року.

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