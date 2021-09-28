Більше математики, менше паперів. МОН оприлюднило проєкт правил вступу-2022

Міністерство освіти та науки України готує нові правила вступу абітурієнтів у наступному році.

Зокрема, планується збільшити перелік спеціальностей, при вступі на які треба здавати математику. А також зменшити кількість паперових копій, які мусять надавати вступники.

Проєкт умов прийому на навчання для здобуття вищої освіти на 2022 рік розміщений на сайті МОН для громадського обговорення.

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В проєкті змінено перелік обов’язкових предметів для деяких спеціальностей, а саме посилена роль ЗНО з математики під час вступу до вишів.

Фото: Goodluz/Depositphotos

Також передбачається розширення можливостей для додаткового набору на контракт бакалаврів за денною формою здобуття освіти.

Змінюється розподіл обсягу державного замовлення за галузями знань, міжгалузевими та підгалузевими групами.

Крім того, скорочено перелік паперових копій документів, які мають подавати вступники. Зокрема, тепер не потрібно буде подавати копії сертифікатів ЗНО та копію документа про раніше здобуту освіту, якщо ця інформація є в ЄДЕБО.

Документом буде введене єдине фахове вступне випробування в магістратуру з використанням технологій ЗНО для спеціальностей:

"Соціальні та поведінкові науки",

"Журналістика",

"Управління та адміністрування",

"Право",

"Публічне управління та адміністрування",

"Міжнародні відносини".

Зміни торкнуться і тих, хто планує поступати до медзакладів. Тепер замість фахового випробування будуть використовуватись результати інтегрованого іспиту КРОК-М, якщо абітурієнти його складали.

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Реєстрація електронних кабінетів вступників розпочинається 1 липня 2022 року.

Прийом заяв та документів – 14 липня, крім закладів вищої освіти із специфічними умовами навчання, та закінчується:

о 18:00 16 липня – для абітурієнтів, які вступають на основі співбесіди, вступних іспитів, творчих конкурсів;

о 18:00 22 липня – для тих, хто вступає за результатами ЗНО, а також вступних іспитів та творчих конкурсів, які були складені 1-13 липня.

Зауваження та пропозиції до проєкту проcять надсилати у формі порівняльної таблиці до 11 жовтня 2021 року на e-mail: kernychna@mon.gov.ua.

"Всі зміни передбачені для розвитку системи вищої освіти загалом та становлення конкурентоздатності університетів країни", – зазначив Міністр освіти і науки України Сергій Шкарлет.

Нагадаємо, раніше Шкарлет анонсував зміни до вступу у заклади професійної освіти.

Під час вступної кампанії-2022 будуть враховані такі нюанси, як відмова від паспортів у формі ID-картки, умови для вступу з тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу, а також подання документів поштою.

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