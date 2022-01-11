Вчені з’ясували, що заняття в школах починаються зарано

В українських школах уроки починаються о 8-9 годині, але вчені з'ясували, що це може бути занадто рано.

Під час карантину у школах, пов'язаного з пандемією COVID-19, підлітки, які навчалися вдома, спали приблизно на 75 хвилин в день більше, ніж зазвичай.

У них покращилися сон та загальне самопочуття.

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Відповідні результати дослідження оприлюднили вчені з Цюріхського університету, під час його опитали 3,6 тис. швейцарських старшокласників, повідомляє Science alert.

Фото: Volurol/Depositphotos

"Наші результати чітко вказують на користь починати шкільні навчання пізніше вранці, щоб діти могли більше спати.

Якість їхнього життя, пов’язана зі здоров’ям, значно покращилася, а споживання алкоголю та кофеїну зменшилося", – говорять дослідники.

Результати опитування учнів вчені порівняли з попереднім опитуванням понад 5,3 тис. дітей у 2017 році.

Порівняння показало, що протягом навчального тижня група, яка навчалася вдома, лягала спати на 15 хвилин пізніше і прокидалася на 90 хвилин пізніше, тобто загальний надлишок сну становив приблизно 75 хвилин щодня.

Додатковий час сну сприяв тому, що діти відчували більший рівень енергії.

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Утім, емоційний стан дітей під час навчання вдома був гіршим, підлітки відчували себе більш самотньо, скаржилися на поганий настрій та менше розважалися та спілкувалися з друзями.

За словами дослідників, результати показують, що хоча ізоляційний вплив домашнього навчання під час карантину мав певні негативні наслідки для підлітків, додаткова кількість сну принесла переваги, які зробили дні ізоляції більш терпимими.

"Незважаючи на те, що карантин явно погіршив здоров’я та самопочуття багатьох молодих людей, наші висновки показують переваги закриття шкіл, яким досі приділялося мало уваги", – говорять вчені.

Протягом кількох років численні дослідження показали, що шкільний день слід починати пізніше, оскільки це сприяє покращенню пильності учнів та їхнього самопочуття.

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