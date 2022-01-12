Учені назвали на честь екоактивістки Ґрети Тунберг новий вид жаби

Учені відкрили новий вид жаби і назвали його Pristimantis gretathunbergae – на честь шведської екоактивістки Ґрети Тунберг, яка бореться проти кліматичних змін.

Саме через них новий вид вразливий до зникнення, повідомляє Mongabay.

Рідкісна деревна жаба, знайдена у Панамі, має крихітне тіло від 3 до 4 см і чорні очі, що рідко трапляються серед подібних жаб у Центральній Америці.

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Вона найчастіше ховається у бромелієвих (листяних рослинах, прикріплених до дерев), де спить, розмножується і відкладає яйця.

У цьому листі дощову жабу Ґрети Тунберг і виявили під час експедиції на панамську гору Чуканті.

Гора висока й ізольована від інших хмарних лісів, тому вона є домівкою для багатьох унікальних ендемічних тварин.

Однак Чуканті втратила понад 30% свого лісового покриву за останнє десятиліття.

Тому панамська некомерційна організація Adopt a Rainforest Association створила на горі приватний заповідник, де вчені виявили 56 нових для науки видів.

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У 2012 році дослідники Абель Батіст і Конрад Меберт разом із місцевими гідами досліджували гору в пошуку амфібій та рептилій.

"У першу ніч на шляху до вершини гори ліс був дуже темним і вкритий хмарами. Близько 10-ї вечора між листям бромелієвих ми побачили велику жабу з жовтими губами.

Ми одразу зрозуміли, що це може бути інший вид, невідомий в Панамі дотепер", – розповів дослідник з Автономного університету Чірікі й учасник експедиції Абель Батіста.

Аналіз ДНК підтвердив, що жаба була раніше невідома для науки.

Згодом організація The Rainforest Trust провела аукціон щодо найменування для кількох нових видів, зокрема і дощової жаби.

Переможець аукціону назвав тварину на честь Ґрети Тунберг та її роботи, яка підкреслює невідкладність боротьби проти зміни клімату.

"Важке становище дощової жаби Ґрети Тунберг тісно пов’язане з потеплінням клімату, оскільки підвищення температури знищило б її невелике гірське середовище", – сказав Батіста.

Зазвичай, коли температура підвищується, багато видів пристосовуються, піднімаючись вище.

Однак тваринам, які вже живуть нагорі, більше нікуди йти, тому висотні види вразливі до найдрібніших змін довкілля і "стикаються з постійним ризиком зникнення".

Також, окрім кліматичних змін, деревну жабу може заразити смертельний гриб хітрід (chytrid fungus) – "горезвісний вбивця" тропічних амфібій.

Через це дослідники запропонували занести жабу Ґрети Тунберг у Червоний список Міжнародного союзу охорони природи до переліку тварин, вразливих до зникнення.

"Для захисту хмарних лісів та поширення цього нового, унікального та ендемічного виду потрібен терміновий план збереження", – наголошують вони.

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