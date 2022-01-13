У Канаді суд заборонив невакцинованому проти COVID-19 батьку бачитися з сином

Яна Осадча журналіст
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13 січня 2022

У канадському місті Квебек суд заборонив чоловіку, який відмовляється вакцинуватися проти COVID-19, бачитися з сином, повідомляє Le devoir.

Суддя вирішив, що у зв’язку з швидким поширенням штаму Омікрон невакцинований батько може заразити не тільки сина, а й родину, в якій він проживає.

До суду подав сам чоловік, який розлучений з матір’ю сина. Він хотів збільшити час свого перебування з дитиною на 1 день під час канікул.

Однак мати дитини надала суду докази того, що її колишній чоловік є антивакцинатором та прибічником "теорії змови". Зокрема, відповідні пости чоловіка у мережі Facebook.

Фото: prilytskiy.mail.ru/Depositphotos

Незважаючи на те, що 12-річний син чоловіка двічі вакцинований, суд вирішив, що його спілкування з батьком може наразити на небезпеку не тільки хлопця, але й родину, в якій він мешкає, а саме матір, вітчима та двох їхніх дітей до 5 років.

Суд позбавив чоловіка права бачитися з сином до лютого 2022 року. Суддя вважає, що епідеміологічна ситуація за цей час може покращитися, а у батька є час змінити свою думку щодо вакцинації.

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