ПОДКАСТ: Хто такі антивакцинатори та чому люди бояться щеплень?

Певно кожен хоч раз читав холівари на тему вакцинації. Багато хто з нас навіть брав у них участь.

Антивакцинаторський рух може спричинити серйозні проблеми для безпеки громадського здоров'я. Особливо в умовах пандемії коронавірусної хвороби – лікарі вже фіксують зниження рівня вакцинації українцями.

Тому дуже важливо зрозуміти, чому люди бояться вакцин? В які міфи вони вірять? Та як правильно вести бесіду з тим, хто проти щеплень.

Про все це розповідає педіатр Олексій Риков.

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Чому люди відмовляються від щеплень

Антивакцинаторський рух народився разом з вакцинами.

Наприклад, коли у 1800 роках почалася масова вакцинація проти чорної віспи, це породило купу протестів та страхів.

Люди відмовлялись вакцинуватися, уряди вводили обов'язкову вакцинацію, а це породжувало нові протести.

Проте, за словами педіатра Олексія Рикова, більшість людей, які відмовляються вакцинувати своїх дітей – це все ж таки не запеклі антивакцинатори, які не хочуть вакцинуватись через якісь ідеологічні причини.

Антивакцинаторський рух народився разом з вакцинами.

Фото: dmi5050/Depositphotos

"Є такий відомий американський педіатр Ендрю Коенінг, він казав, що люди, які відмовляються від щеплень – це різноманітні люди.

Це може бути від вагань до повної відмови ідеї щеплення.

Більшість людей мають сумніви та страхи, й вони мають на ці сумніви та страхи право", – каже лікар.

Педіатр вважає, що якщо лікар покопається в проблемі, то він може з’ясувати ту причину, яка змушує батьків відмовлятися від щеплення.

"Якщо він вже з’ясує причину, то далі буде легше працювати з цими людьми й надавати ті аргументи, які ми маємо на сьогодні", – пояснює Риков.

Серед аргументів, лікар радить наводити такі:

розповідайте факти про вакцини;

розповідайте факти про хвороби, від яких захищають вакцини;

наводьте у якості доказів дослідження.

Особливо лікар робить акцент на тому, що велика кількість захворювань, від яких ми щепимось, нікуди не поділась:

"Ми не бачимо дифтерії, бо ми робимо щеплення.

Історія щеплень показує, що населення планети Земля за останні 200 з гаком років, протягом яких ми робимо щеплення, лише збільшилось.

Це така побічна дія вакцини – збільшення населення".

Що найбільше лякає людей у вакцинації

Негативна інформація та негативний досвід – це основні причини, через які батьки можуть не вакцинувати власну дитину.

Риков наводить такий вже майже класичний приклад: "У дитини куми сусідки старшої сестри" дитина "перестала розмовляти/стала аутистом" після того, як зробили щеплення.

"Щеплення проводяться дітям одночасно з тими етапами розвитку, коли можна помітити якесь відставання або проблему з розвитком дитини.

І тому дійсно, коли є питання, пов’язані із затримкою розвитку, їх можна асоціювати зі щепленнями.

Але треба пам’ятати, що "після" це не завжди наслідок", – пояснює Олексій Риков.

Інша проблема – це засилля інформації, яку не завжди легко відфільтрувати.

Негативна інформація та негативний досвід – це основні причини, через які батьки можуть не вакцинувати власну дитину.

Фото: Science Based Medicine

"Це проблема усього світу, не тільки наша. І проблема ця, на мою думку, пов’язана з соціальним добробутом.

Люди просто не бачать наслідків хвороб і відмовляються від щеплень.

Коли в Україні почалася епідемія кору, то попит на щеплення був такий, що ми в клініці за три дні використали тримісячний запас вакцин", – згадує лікар.

Відмова від щеплень – це також недовіра до системи охорони здоров'я

Потрібно розуміти, що всі ці популярні у нас міфи про щеплення типу "переморожених" чи "лівих" вакцин підігріваються політичними факторами.

"Насправді, найстрашніше, що ви отримуєте від вакцини, яка "не так зберігалась" – це відсутність ефекту. Або трохи підсилену місцеву реакцію, буде більший набряк. Все, – зазначає лікар.

Найнебезпечніше тут – якраз відсутність захисту, бо ми будемо думати, що дитина захищена, а це не так.

Але попри всі проблеми української охорони здоров’я, контроль за транспортуванням, зберіганням і використанням вакцин у нас досить ретельний.

Якщо ми говоримо про вакцину іноземного походження, то транспортування цих вакцин і зберігання їх на аптечних або великих вакцинальних складах, контролює виробник вакцини, якому не потрібні жодні проблеми".

В Україні часто бідкаються, що у нас немає нормальної системи відстеження поствакцинальних ускладнень, аналога американської системи VAERS.

Проте Риков наголошує, що насправді подібна система є.

"Коли протягом місяця після проведення щеплення стається якась несприятлива подія, яка призводить до госпіталізації пацієнта, то ця подія доповідається та розслідується, навіть, якщо робили щеплення проти кору, а в лікарню людина потрапила з апендицитом", – пояснює лікар.

Подати повідомлення про несприятливу подію після вакцинації може і пацієнт, і лікар на сайти Державного реєстру лікарських засобів і Державного експертного центру при Міністерстві охорони здоров'я України. Форма тут.







Найнебезпечніше, коли міфи транслюють лікарі



На жаль, часто нашим лікарям бракує знань, через це пацієнтам дають незрозумілі медвідводи та непотрібні додаткові обстеження.

"Не дуже багато часу приділялось в медичній освіті вакцинації. І імунологія теж не велика частина освіти, хоч і вкрай важлива, – перераховує Олексій Риков.

А ще ми маємо багато "традицій", які йдуть ще з радянських часів і які дуже живучі теж, через брак знань.

Наразі ми маємо оновлений наказ, він дуже ретельно документує всі протипокази й особливі ситуації щодо щеплень. Там дійсно є застереження, коли потрібно, коли можна, а коли не можна, а коли можна з застереженням робити які вакцини.

І я вам скажу, що там не йдеться про жодні обстежень, які потрібно призначати дитині перед щепленням".

Лікар зазначає: "Більшість тих змін, як ми можемо в умовно здорової дитини виявити в аналізах, наприклад, в загальному аналізі крові, вони не є протипоказами для щеплення згідно всіх, всіх, всіх рекомендацій у світі, які є на сьогодні".

Тому крім зайвого втрачання часу, грошей і нервів дитини та батьків ті аналізи ніякого сенсу не мають.

Але давайте ще також визнаємо, що для багатьох натуропатів та гомеопатів – це бізнес. Тому звичайно вони будуть казати про шкоду щеплень. Їм так вигідно".

Варто також розуміти, що процес виробництва вакцини не лише дороговартісний, але й вкрай ризиковий – лише 7% таких проєктів завершуються успіхом.

Антивакцинатори часто стверджують, що фарма наживається на вакцинах, але насправді, виробляти їх не так вже й вигідно.

Гарно пояснюють це такі цифри: у 1967 році в США вакцини виробляло 26 фармацевтичних компаній, у 1980 – 17, зараз основна потреба покривається чотирма гігантами – GlaxoSmithKline, Merck, Pfizer and Sanofi Pasteur.

Загалом вакцини складають лише 1,5% від їхніх глобальних фармацевтичних продажів.

Наприклад, ринок вакцин США у 2019 році оцінювався у $41,7 млрд і у 2024 мав би сягнути $58,4 мільярдів.

При цьому за прогнозами розмір ринку гомеопатії та альтернативної медицини становитиме у 2026 році у $199,2 млрд.

А ринок лише фітомедицини у 2024 році оцінюють в $117,02 млрд.

Наталія Бушковська, УП.Життя