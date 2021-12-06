На Сумщині суд скасував відсторонення невакцинованої вчительки від роботи

На Сумщині Роменський міжрайонний суд визнав незаконним наказ про відсторонення невакцинованої вчительки Ганни Поліщук від викладання.

Судове засідання пройшло у спрощеному провадженні 6 грудня, повідомляє "Суспільне".

Раніше вчителька не надала довідку про щеплення проти COVID-19 або про протипоказання до вакцинації.

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Незважаючи на дистанційну форму навчання, Ганну Поліщук відсторонили, а її групу передали іншому педагогу.

Фото: oksun70/Depositphotos

У своєму позові вчителька послалася на конвенцію з прав людини, заборону дискримінації за будь-якими ознаками і на статтю 25 Кодексу законів про працю.

Також Поліщук заявила, що уряд не оголошував надзвичайний стан через COVID-19, тому вакцинація є добровільною.

Водночас відповідачка, директорка Роменської ЗОШ №2 Олена Юракова, апелювала до рішення комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій та статті 117 Конституції.

Додатково директорка посилалася на наказ Міністерства охорони здоров’я про перелік професій, які підлягають обов'язковій вакцинації.

Директорка закладу пояснила, що за невідсторонення вчительки їй загрожував би штраф до 170 тисяч гривень. До того ж, у постанові Кабінету Міністрів не йдеться про форму навчання, наголошує вона.

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10 листопада відсторонена вчителька подала позов до суду з вимогами скасувати наказ про відсторонення, поновити її на роботі і виплатити зарплату за весь час "вимушеного прогулу".

Роменський суд задовольнив позов лише частково. Наказ директорки про відсторонення скасували, однак прохання про відшкодування грошей відхилили.

Рішення суду вступає в силу за 30 днів, 6 січня.

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