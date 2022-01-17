Українські полярники зафіксували в Антарктиді наслідки виверження вулкану в Тихому океані. ВІДЕО

Полярники з української антарктичної станції "Академік Вернадський" почули виверження вулкану Хунга-Тонга-Хунга-Хапаай, яке сталося у південній частині Тихого океану, за 8 тисяч кілометрів.

Виверження вулкану супроводжувалося землетрусами магнітудою 5-5,8 та цунамі, хвилі якого дійшли навіть до Антарктиди, повідомляє Національний антарктичний науковий центр.

15 січня на станції "Академік Вернадський", розташованій за більш як 7800 км від місця виверження, вчені зафіксували хвилі, викликані вулканом.

"Хвиля дійшла до нас висотою 60 см, і це з урахуванням того, що акваторії вкриті суцільною кригою", – каже метеоролог Олександр Надточій.

Також були зафіксовані "стрибки" атмосферного тиску. Такі ж атмосферні зміни були зареєстровані і в Україні, і навіть на Алясці.

Полярники порівнюють потужний вибух вулкану з відкриттям пляшки шампанського.

На станції "Академік Вернадський", розташованій за більш як 7800 км від місця виверження, вчені зафіксували хвилі, викликані вулканом

"В момент виверження біля жерла поширюється вибухова хвиля, яка в міру зниження енергії через кілька десятків кілометрів перетворюється на звукову, а через сотні і тисячі км переходить у коливання атмосферного тиску, яке і вловлюють чутливі датчики", – розповідають полярники.

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