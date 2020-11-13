У Тернополі бізнесмен оголосив свій ресторан храмом, щоби не закриватися на вихідні

Власник тернопільських ресторанів "Лисий" та "Леліва" Тарас Ковальчук вирішив створити релігійну організацію, у форматі якої працюватимуть його заклади під час карантину вихідного дня.

Ресторатор навіть заснував релігійну організацію "Братство лисих".

Про це він повідомив у Facebook.

11 листопада він разом із іншими рестораторами долучився до протестної акції під Кабміном, вимагаючи не впроваджувати карантин вихідного дня. Та, за його словами, уряд не почув вимоги.

Релігійну організацію реєструють в 13 листопада

"Почали дивитись на досвід інших країн. Запало в око Польща (сама релігійна країна Європи) та фітнес-центр, який став церквою.

Почали вивчати, виявилось церкви не треба, треба просто релігійну організацію.

Тому сьогодні 12.11.2020 десять однодумців на загальних зборах проголосували про створення релігійної організації "Братство Лисих" та затвердження статуту.

Тому на ці вихідні хостел буде працювати у форматі монастиря, Леліві – трапезна, Лисий – храм", – пише бізнесмен Тарас Ковальчук.

Подавати заяву на реєстрацію мають 13 листопада.

"Також ми пропонуємо паломницькі тури у Тернопіль, навіть на вихідні!" – запрошує ресторатор.

Нагадаємо, уряд прийняв обмеження на вихідні, коли повинно закритися усе, крім продуктових магазинів, аптек та АЗС.

Транспорт та храми продовжать бути доступними.

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