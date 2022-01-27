Винесли двері та вкрали скриньку: у Києво-Могилянці відбулися вибори президента

У Києво-Могилянській академії під час виборів президента вишу 27 січня на дільницю увірвалася група невідомих людей в масках та викрала скриньку з бюлетенями.

Другу скриньку облили рідиною, схожою на зеленку. На місце подій приїхала поліція.

За посаду президента академії змагалися два кандидати: Сергій Квіт та Олександра Гуменна.

"Усі попередні вибори президента академії були безрезультатні, тобто вони проводилися, однак переможця визначити не вдавалося. І ось нарешті з’явився шанс обрати голову вишу, і тут трапився такий інцидент", – розповів "Українській правді. Життя" викладач Могилянки Сергій Петухов.

Фото з Facebook-сторінки Сергія Квіта

Виконуюча обов’язки президента академії та кандидатка на виборах Олександра Гуменна назвала цей інцидент "шокуючим та неприємним".

Вона розповіла, що під час нападу ніхто не постраждав, але зав’язалася бійка та винесли двері.

Викрадену скриню знайшли поліцейські, яких викликали на місце подій. За словами Олександри Гуменної, її знайшли на вулиці під парканом.

Фото з Facebook-сторінки Сергія Квіта

Скринька була трохи зламана, але пломбу з неї не зірвали. Друга скринька, яку залили зеленкою, також неушкоджена.

Виборча комісія змогла підвести підсумки виборів, оскільки кількість виданих бюлетенів зійшлася з кількістю бюлетенів, які були в скринях.

За результатами переміг колишній міністр освіти та науки України Сергій Квіт. За нього віддали 235 голосів (52,8%).

В.о. президента Олександра Гуменна отримала 191 голос (42,9%).

"Виборча комісія змогла визначити результати виборів. Тепер слово за Міністерством освіти та науки. Все ж таки був факт винесення скрині за межі дільниці, хоча кількість бюлетенів і зійшлася", – каже Олександра Гуменна.

Фото з Facebook-сторінки Сергія Квіта

За словами Олександри Гуменної, перевіряти результати голосування МОН буде протягом місяця. І якщо результати будуть визнані, з переможцем укладуть контракт.

Нагадаємо, Сергій Квіт вже очолював академію з 2007 по 2014 рік.

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