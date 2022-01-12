Завершення скандалу: Сергія Квіта знову призначили головою НАЗЯВО

Ексміністра освіти і науки Сергія Квіта знову призначили головою Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти.

Його заступниками призначили Андрія Бутенка, Олену Єременко, Богдана Моркляника і Наталію Стукало.

Відповідне рішення ухвалили під час засідання Кабінету міністрів 12 січня.

Раніше Квіт уже очолював НАЗЯВО, однак на установу подали в суд за порушення процедури обрання складу.

Зокрема, позивачем був колишній заступник голови секретаріату агентства Микита Андрєєв.

Фото: Facebook-сторінка Сергія Квіти

У жовтні 2021 року Верховний Суд задовольнив позов і розпустив НАЗЯВО.

Агентство припинило виконувати свої повноваження, зокрема акредитувати виші.

Тоді Сергій Квіт заявив, що рішення суду загрожує реформі вищої освіти в Україні та легітимності вже виданих дипломів.

До того ж, якби виші не пройшли акредитацію вчасно, студенти могли б не отримати свої дипломи.

"Починаючи з 2018 р. проти Агентства було висунуто, а потім "підвішено" кілька судових позовів, одному з яких був даний хід уже під завершення нашої каденції...

Це виклик для цілої вітчизняної державної системи, адже відтепер Національне агентство не лише не має права розглядати акредитаційні справи, що зриває випуск 2022 року, але також нелегітимними можуть бути визнані десятки тисяч дипломів, виданих у 2020-2021 роках", – написав Квіт.

Водночас заступник міністра освіти і науки Андрій Вітренко це заперечив.

"Попередні рішення про акредитацію освітніх програм абсолютно легітимні, видані дипломи – абсолютно легітимні! Акредитація освітніх програм не зупиняється, адже є близько 40 іноземних агентств", – написав він.

2 листопада Верховна Рада прийняла законопроєкт №6197 про розблокування роботи НАЗЯВО.

Згодом уряд затвердив тимчасовий склад агентства, який не відрізнявся від попереднього.

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