У США вчителька самостійно вакцинувала учня Pfizer. Їй загрожує тюрма

У Лонг-Айленді (США) 54-річна вчителька природничих наук сама зробила учню ін’єкцію COVID-вакцини Pfizer без згоди батьків.
Її заарештували напередодні Нового року, повідомляє The New York Times.
У поліції округу Нассау розповіли, що вчителька Лора Паркер Руссо ввела препарат проти COVID-19 17-річному хлопцю у своєму будинку.
Хлопець сказав про це своїй матері, а та звернулася до медиків.
|Фото: Artem Podrez/Pexels
Лору Руссо звинуватили у несанкціонованій професійній діяльності і відсторонили від викладання до результатів розслідування.
На шкільному веб-сайті, який згодом видалили, повідомляли, що пані Руссо викладала у середній школі Геррікса.
Наразі вчителька не прокоментувала ситуацію виданню The New York Times.
21 січня вона постане перед судом у штаті Нью-Йорк.
За законодавством, несанкціоноване лікування передбачає до 4 років ув’язнення.
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