У США вчителька самостійно вакцинувала учня Pfizer. Їй загрожує тюрма

У Лонг-Айленді (США) 54-річна вчителька природничих наук сама зробила учню ін’єкцію COVID-вакцини Pfizer без згоди батьків.

Її заарештували напередодні Нового року, повідомляє The New York Times.

У поліції округу Нассау розповіли, що вчителька Лора Паркер Руссо ввела препарат проти COVID-19 17-річному хлопцю у своєму будинку.

Хлопець сказав про це своїй матері, а та звернулася до медиків.

Фото: Artem Podrez/Pexels

Лору Руссо звинуватили у несанкціонованій професійній діяльності і відсторонили від викладання до результатів розслідування.

На шкільному веб-сайті, який згодом видалили, повідомляли, що пані Руссо викладала у середній школі Геррікса.

Наразі вчителька не прокоментувала ситуацію виданню The New York Times.

21 січня вона постане перед судом у штаті Нью-Йорк.

За законодавством, несанкціоноване лікування передбачає до 4 років ув’язнення.

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