На Кіровоградщині невакциновані вчителі зривають уроки та розповідають про сатану

Невакциновані проти COVID-19 вчителі навчально-виховного комплексу "Олександрійський колегіум" відмовляються виконувати наказ про відсторонення від роботи.

Педагоги разом із представницею приходять на уроки, принижують колег та розповідають про сатану, стверджує директорка колегіуму Наталія Малишева.

Про це вона розповіла в коментарі "Українській правді. Життя".

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"Відбувається психологічний булінг проти нас усіх. Відсторонена від роботи вчителька Лариса Лисюк навіть налаштувала дітей, щоб вони заважали проводити уроки вчителів на заміні.

Також в нашій школі з’явилася невідома жінка, яка називає себе юристкою та представницею інтересів відсторонених вчителів, яка також присутня на уроках", – розповідає Наталія Малишева.

Навчально-виховний комплекс "Олександрійський колегіум"

Конфлікт у навчальному закладі почався з того, що керівництво викликало до школи поліцію, щоб зупинити урок вчительки історії Лариси Лисюк, яка була відсторонена від роботи наказом директора через відсутність вакцинації проти COVID-19.

Вчителька заявила, що ніякого наказу не бачила та назвала представників поліції "злочинним угрупуванням".

За словами директорки, наразі відсторонені вчителі продовжують не тільки ходити в школу, але й приходять на свої уроки, на яких їх тимчасово замінюють колеги, знімають уроки на відео, викладають в соцмережі та ведуть прямі ефіри.

Наталія Малишева говорить, що відсторонені вчителі зневажливо ставляться до колег та керівництва школи та обзивають їх образливими словами.

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Керівництво навчального закладу викликало поліцію двічі.

Вперше правоохоронці прийшли на урок, який проводила Лариса Лисюк. Вдруге – коли до школи прийшла правозахисниця.

"А що нам було робити? Силоміць витягти вчительку з уроку ми не можемо. Кажемо, вийдіть, вона не виходить. Кажемо, надіньте маски, вони кажуть, що це – намордник. Що я ламаю їхню волю та втягнута в експерименти над людьми", – каже директорка.

Малишева говорить, що вчителі розповідають "то про Бога, то про сатану".

А нещодавно навіть заявили, що подали до суду на директорку, колишнього мера міста та на 5 президентів України за "підробку державного гербу".

Наталія Малишева каже, що такі дії заважають освітньому процесу, більше того – в конфлікт втягують дітей та батьків.

За словами директорки, наразі в навчальному закладі через відсутність щеплень відсторонено від роботи 5 людей: 3 вчителів та 2 технічних працівників.

Сама Лариса Лисюк разом зі своєю представницею Рімою Циганок повідомляє про те, що 18 листопада їх не допустили до школи.

Вона звинувачує директорку в тому, що через її наказ про відсторонення вона може померти "голодною смертю".

Вчителька каже, що намагається захистити себе та своє право на позицію відмовитися від вакцинації.

"Українська правда. Життя" вдруге звернулася до Лариси Лисюк за коментарем, однак відповіді досі не отримала.

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