Вдавати Гітлера і копати братські могили: у США вчителька змушувала дітей відтворювати Голокост

У Вашингтоні вчителька початкової школи змушувала третьокласників відтворювати події Голокосту.
Зокрема, діти мали вдавати Адольфа Гітлера, копати братські могили, імітувати стрілянину та смерть у газовій камері.
Про це директор школи розповів у листі батькам, повідомляє The Washington Post.
Школярі мали працювати у бібліотеці, щоб підготувати проєкт, який потрібно було презентувати однокласникам перед канікулами.
|Фото: photography33/Depositphotos
Натомість вчителька сказала дітям брати участь у відтворенні подій Голокосту і роздала учням "ролі".
Наприклад, одному хлопчику, який є євреєм, жінка сказала грати Адольфа Гітлера, а наприкінці заняття вдати, що він вчиняє самогубство, як це зробив Гітлер.
Батько іншого школяра розповів, що його син мав вдавати, ніби їде у потязі до концтабору, а потім "відігравати" свою смерть у газовій камері.
За словами батька, дитина також мала імітувати стрілянину у своїх однокласників.
Крім цього вчителька говорила антисемітські твердження під час "вправи".
За словами батьків, коли діти питали, чому німці вчинили Голокост, вона казала: "Бо євреї зіпсували Різдво".
Вчителька просила дітей нікому не казати про таку гру, але вони розповіли про це класному керівнику.
Директор школи Скотт Берковіц відреагував на ситуацію:
"Я хочу визнати серйозність цього поганого навчального рішення, оскільки від учнів ніколи не можна вимагати відтворювати чи зображати будь-які звірства, особливо геноцид, війну чи вбивство".
За його словами, з усіма дітьми, які брали участь у "вправі", поспілкувалися шкільні психологи.
Також про інцидент повідомили Команду з альтернативних рішень та справедливості (CARE) громадських шкіл округу Колумбія.
Наразі працівницю школи відсторонили від роботи. Найближчим часом має відбутися розслідування.
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