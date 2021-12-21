Вдавати Гітлера і копати братські могили: у США вчителька змушувала дітей відтворювати Голокост

Олена Барсукова журналістка УП. Життя
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21 грудня 2021

У Вашингтоні вчителька початкової школи змушувала третьокласників відтворювати події Голокосту.

Зокрема, діти мали вдавати Адольфа Гітлера, копати братські могили, імітувати стрілянину та смерть у газовій камері.

Про це директор школи розповів у листі батькам, повідомляє The Washington Post. 

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Школярі мали працювати у бібліотеці, щоб підготувати проєкт, який потрібно було презентувати однокласникам перед канікулами. 

 Фото: photography33/Depositphotos

Натомість вчителька сказала дітям брати участь у відтворенні подій Голокосту і роздала учням "ролі". 

Наприклад, одному хлопчику, який є євреєм, жінка сказала грати Адольфа Гітлера, а наприкінці заняття вдати, що він вчиняє самогубство, як це зробив Гітлер.

Батько іншого школяра розповів, що його син мав вдавати, ніби їде у потязі до концтабору, а потім "відігравати" свою смерть у газовій камері. 

За словами батька, дитина також мала імітувати стрілянину у своїх однокласників.

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Крім цього вчителька говорила антисемітські твердження під час "вправи". 

За словами батьків, коли діти питали, чому німці вчинили Голокост, вона казала: "Бо євреї зіпсували Різдво".

Вчителька просила дітей нікому не казати про таку гру, але вони розповіли про це класному керівнику. 

Директор школи Скотт Берковіц відреагував на ситуацію:

"Я хочу визнати серйозність цього поганого навчального рішення, оскільки від учнів ніколи не можна вимагати відтворювати чи зображати будь-які звірства, особливо геноцид, війну чи вбивство".

За його словами, з усіма дітьми, які брали участь у "вправі", поспілкувалися шкільні психологи.

Також про інцидент повідомили Команду з альтернативних рішень та справедливості (CARE) громадських шкіл округу Колумбія.

Наразі працівницю школи відсторонили від роботи. Найближчим часом має відбутися розслідування.

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