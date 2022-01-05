Проявляють егоїзм: Папа Франциск розкритикував людей, які заводять тварин замість дітей

Папа Римський розкритикував тих, хто відмовляється від батьківства, але заводить домашніх тварин.

Він вважає, що люди, які замість дітей заводять котів та собак, демонструють "певний егоїзм".

Про це голова римо-католицької церкви Папа Франциск заявив під час загальної аудієнції у Ватикані, повідомляє AFP.

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"Сьогодні ми бачимо форму егоїзму. Ми бачимо, що деякі люди не хочуть мати дитину. Іноді вони мають одну дитину і все, але у них є собаки та кішки, які замінюють дітей", – сказав Папа.

Фото vaticannews

За словами голови церкви, така практика є "запереченням батьківства і материнства і забирає нашу людяність".

У 2014 році Франциск заявив, що мати домашніх тварин замість дітей – це "ще одне явище культурної деградації", і що емоційні стосунки з домашніми тваринами є "легшими", ніж "складні" стосунки між батьками та дітьми.

Виступаючи перед парами, які не можуть мати дітей з біологічних причин та ухвалюють рішення про усиновлення, Папа закликав їх "не боятися" приступати до батьківства.

"Мати дитину – це завжди ризик, але більше ризику в відсутності дитини, у запереченні батьківства", – сказав він.

Понтифік у минулому засуджував "демографічну зиму" або падіння народжуваності в розвинених країнах світу. На початку цього року він розкритикував сучасне суспільство, в якому кар'єра і заробіток для багатьох переважають над сім'єю та назвав такий менталітет "гангреною суспільства".

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