Папа Франциск не вважає позашлюбний секс найважчим гріхом

Голова католицької церкви Папа Франциск заявив, що секс поза шлюбом не є "найсерйознішим" гріхом.

Найважчими гріхами голова церкви вважає зухвалість та ненависть, повідомляє Іndependent.

"Гріхи тіла не є найсерйознішими", – сказав Папа Франциск під час зустрічі з журналістами.

Папу також запитали про відставку архієпископа Парижа Мішеля Опеті, який був вимушений піти з посади після того, як французький журнал повідомив про його інтимні стосунки з жінкою.

Традиційно архієпископи та вищі члени Католицької Церкви не мають права брати шлюб, це означає, що вони утримуються й від сексу.

Папа, який прийняв відставку архієпископа, сказав, що "це була помилка з його боку, порушення шостої заповіді, але не повне".

Шоста заповідь говорить "не чини перелюбу", вона стосується людей, які займаються сексом поза шлюбом, але Папа припустив, що це може стосуватися священиків, які не дотримуються целібату.

Папа сказав, що відсторонив архієпископа через плітки.

Нагадаємо, раніше Папа Римський назвав їжу та секс "божественними задоволеннями".

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