"Давайте я тихесенько до лісу піду". Реакція соцмереж на відео з нардепом Трухіним після ДТП

1 лютого "Українська правда" опублікувала розслідування з відео із народним депутатом Олександром Трухіним після ДТП, яке трапилося за його участі влітку 2021 року.

На відео Трухін звертається до поліції з проханням відпустити його "тихенько піти у ліс".

А також обіцяє правоохоронцям "знайтися" та "віддячити".

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Крім того, депутат згадує про "спортивну сумку" з грішми та пропонує поліціянтам "відвантажити" 150 тисяч "бонусу", який згодом називає "цукерками, шоколадками та печивом".

Після оприлюднення відео з місця ДТП Олександра Трухіна виключили з партії "Слуга народу".

Скандальна ситуація з депутатом викликала бурхливу реакцію в українців.

А деякі фрази нардепа стали матеріалом для створення мемів у соцмережі.

Зібрали добірку найцікавіших із них.

Фото із Facebook Володимира Омеляна

На місці аварії Трухін мав ознаки алкогольного сп'яніння та тричі відмовився здати тест на алкоголь, розповів УП патрульний Сергій Петрика.

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Фото із Facebook Олексія Гордєєва

Трухін також розповідав, що про все домовиться із Денисом Монастирським, очільником Міністерства внутрішніх справ.

Зображення із Facebook Альони Романюк

Нардеп просив патрульного тихенько відпустити його та дозволити піти в ліс.

Зображення із Facebook Лізи Свєтлової

Автор невідомий

Нардеп Трухін намагався домовитися з патрульними: "Я вам відгружу 150 тисяч бонусу".

Зображення із Facebook Центру протидії корупції

Зображення із Facebook Центру протидії корупції

Скрін допису Олександра Положинського

А ось і відео поліцейських з місця ДТП Трухіна, яке опублікувала Українська правда.

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