"Давайте я тихесенько до лісу піду". Реакція соцмереж на відео з нардепом Трухіним після ДТП

1 лютого "Українська правда" опублікувала розслідування з відео із народним депутатом Олександром Трухіним після ДТП, яке трапилося за його участі влітку 2021 року.
На відео Трухін звертається до поліції з проханням відпустити його "тихенько піти у ліс".
А також обіцяє правоохоронцям "знайтися" та "віддячити".
Крім того, депутат згадує про "спортивну сумку" з грішми та пропонує поліціянтам "відвантажити" 150 тисяч "бонусу", який згодом називає "цукерками, шоколадками та печивом".
Після оприлюднення відео з місця ДТП Олександра Трухіна виключили з партії "Слуга народу".
Скандальна ситуація з депутатом викликала бурхливу реакцію в українців.
А деякі фрази нардепа стали матеріалом для створення мемів у соцмережі.
Зібрали добірку найцікавіших із них.
|Фото із Facebook Володимира Омеляна
На місці аварії Трухін мав ознаки алкогольного сп'яніння та тричі відмовився здати тест на алкоголь, розповів УП патрульний Сергій Петрика.
|Фото із Facebook Олексія Гордєєва
Трухін також розповідав, що про все домовиться із Денисом Монастирським, очільником Міністерства внутрішніх справ.
|Зображення із Facebook Альони Романюк
Нардеп просив патрульного тихенько відпустити його та дозволити піти в ліс.
|Зображення із Facebook Лізи Свєтлової
|Автор невідомий
Нардеп Трухін намагався домовитися з патрульними: "Я вам відгружу 150 тисяч бонусу".
|Зображення із Facebook Центру протидії корупції
|Зображення із Facebook Центру протидії корупції
|Скрін допису Олександра Положинського
А ось і відео поліцейських з місця ДТП Трухіна, яке опублікувала Українська правда.
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