Евакуації немає: Шкарлет розповів, як працюють школи та садочки Донбасу

Освітній процес в навчальних закладах підконтрольних Україні територій Донецької та Луганської областей триває.

Чутки про евакуацію учнів не відповідають дійсності, повідомляє міністр освіти та науки України Сергій Шкарлет.

"Зараз інформаційне поле сповнене різного роду тривожних повідомлень. Не всі вони відповідають дійсності, а більшість взагалі створено з метою нагнітання ситуації та дестабілізації нашої держави", – каже він.

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Лише в деяких школах, які розташовані поблизу ліній розмежування, запровадили дистанційне навчання.

Фото МОН

Зокрема, на Донеччині через небезпечне становище на дистанційному навчанні знаходяться 2 тис. учнів (15 шкіл).

Також не працює один садочок, в який ходять 98 дітей.

На дистанційну форму навчання переведені 17 шкіл Щастинського району Луганської області (понад 3,5 тис. учнів).

Загалом, станом на 21 лютого 2022 року 41 заклад дошкільної освіти і 49 шкіл Донеччини, що розташовані поблизу лінії розмежування, продовжують організовувати освітній процес.

У звичному режимі працюють 19 садочків і 15 шкіл.

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21 садочок і 19 шкіл працюють дистанційно через епідеміологічну ситуацію.

На Луганщині у звичному режимі працюють всі заклади дошкільної освіти і 25 шкіл, розташованих найближче до лінії розмежування.

"МОН перебуває на постійному зв'язку із департаментами освіти вказаних областей. Прошу всіх батьків зберігати спокій, адже діти відчувають вашу тривогу найбільше.

Також прошу перевіряти достовірність будь-яких "новин", критично мислити і довіряти тільки офіційним джерелам комунікації нашої країни", – закликав Шкарлет.

Нагадаємо, президент Російської Федерації Володимир Путін 21 лютого визнав "ДНР" та "ЛНР". В "ЛНР" заявили, що вважають своєю територією всю Луганську область та закликають Україну відвести війська.

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