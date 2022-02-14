Шкарлет розповів, чи будуть зупиняти освітній процес у зв’язку із загрозою війни

Яна Осадча журналіст
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14 лютого 2022

У Міністерстві освіти та науки спростували чутки про зупинення освітнього процесу через загрозу війни.

Заклади освіти продовжують свою роботу у звичному режимі, повідомив міністр освіти та науки Сергій Шкарлет.

"Освітній процес триває і ніяких рішень про його призупинення немає! Формат навчання в різних регіонах залежить винятково від рівня епіднебезпеки", – заявив міністр.

Шкарлет закликав зберігати спокій та тверезо аналізувати все, що лунає в інформаційному просторі нашої країни та за її межами.

 Сергій Шкарлет. Фото МОН

"Передусім прошу довіряти інформації тільки з офіційних джерел, зокрема, каналам комунікації Генштабу ЗСУ, Міноборони, Уряду та Офісу Президента України", – сказав Шкарлет.

Нагадаємо, спецслужби США оприлюднили термінове попередження про напад Росії на Україну, який, імовірно, може статися у найближчу середу, 16 січня.

 Чи можливе вторгнення і які перспективи збройного конфілкту, проаналізували спеціалісти Центру оборонних стратегій.

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