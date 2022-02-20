О том, что происходит сейчас. Записки из ОРЛО

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Ночью нас разбудил страшный взрыв. Без преувеличения страшный – это был подрыв газопровода на соседней улице. И если бы не то, что это уже было, мы пережили бы все гораздо хуже. Но еще прошлой осенью мы видели зарево до неба, слышали дребезжание стекол, поэтому таких вот сильных эмоций произошедшее не вызвало. Хотя к страху, конечно, не привыкнуть.

Было очевидно, что утром, когда дадут свет, будет информация о "теракте украинских диверсантов". Все так и вышло. Куда страшнее оказалась та паника, которую настойчиво пытались посеять с вечера пятницы все официальные источники – об обострении военной ситуации, о необходимой эвакуации, об отмене учебного процесса.

Сейчас, при свете дня, мне кажется все нелепым. Но когда фоном к твоим мыслям служат систематические ба-бахи, а все друзья как сговорившись спрашивают: ты уезжаешь? Вот это страшно. Как сохранить здравый смысл под регулярные призывы Пасечника эвакуироваться? Это тотальная истерия.

В какой-то момент кажется, что уехали все, и только ты один остался, не уверенный, что тебе делать. Удивляли темпы.

Между объявлением об эвакуации и первыми автобусами на Ростов прошло очень мало времени. И все равно люди нашлись, поехали, успели собраться. Как это у них вышло? Даже для решения нужно время, не говоря уже о том, что нужно собрать вещи, как-то приготовиться.

Удивила дополнительная информация о том, что происходит эвакуация, но время отправления неизвестно. Да и вообще для паники, как оказалось, нужно очень мало – сообщить об обострении конфликта, после с трагичным лицом объявить эвакуацию и начать крутить этот ролик каждые двадцать минут. И все, даже выстрелы не пугают так, как этот вирус истерии.

Ты начинаешь переспрашивать у всех, что происходит, и не можешь найти себе места. По идее ты должен быть благоразумным, но вместо этого сидишь, уставившись в экран телефона, как будто именно там ждешь ответа на все вопросы.

Да и интересный момент, эвакуироваться в режиме комендантского часа достаточно сложно, особенно если транспорт в нашей части города ходит только до 19:00. И многие уже в процессе эвакуации поняли, что этот транш в Россию открыт только для стариков, женщин и детей.

Всех мужчин заворачивали от границы – им нужно держать в руках оружие. На утро появился приказ о всеобщей военной мобилизации с призывом явиться на пункты сбора, но как говорят, утро вечера мудренее, и вечерняя паника для многих уступила место каким-то решениям – жить дома, не уезжать, не разлучаться.

Еще одним открытием оказался опрос в школьном чате о том, кто уехал. Оказывается, информацию сдавали куда-то дальше, выше, поэтому спрашивали пофамильно с указанием места выезда. И здесь вышло занятно: чем проще человек, тем выше была вероятность того, что он не был готов к случившемуся. И те, чьи семьи были близки к военным структурам, вывезли своих детей заранее, еще в разгар учебного процесса.

Что неожиданно снимало напряжение – это вполне здравые комментарии в социальных сетях о том, что все происходящее запланировано, режиссировано и очевидно. И в ответ на панику и фото очередей с заправок и у банкоматов люди отвечали вполне здраво.

Если прослеживать хронологию событий в социальных сетях, ситуация нарастала снежным комом. На фоне полнейшего спокойствия сообщили, что "Украина внезапно выстрелила в собственный детский сад и по окраинам "республики". Это стало толчком к призыву эвакуироваться и выезжать, к приостановке учебного процесса и всеобщей военной мобилизации граждан. Фоном к этому были отдаленные звуки выстрелов.

Но при этом в цирке за билетами на фоне этих выстрелов стояла очередь, люди покупали билеты на концерты заезжих гастролеров, и никто не планировал покидать "республику". При продаже билетов предупреждали: деньги за билеты не возвращаются.

Ситуация выходила занятной. Вроде стреляют, но все работает. И даже вечером между планом спасения и мест сбора на автобусы вышла афиша всех кинотеатров на выходные, что тоже резало шаблон очень сильно.

Очень хотелось бы посмотреть на тех, кто решился на выезд. Нам в новостях показывали старух, которые причитали в чистой комнате в Таганроге – чисто, красиво, хорошо. Не ясно было, за что они будут жить, питаться и сколько пробудут в этой чистоте.

Что удивляло и продолжает удивлять. Скорость, с какой появлялась информация об эвакуации. В ответ на внеплановое ЧП это не происходит так молниеносно. Было ощущение, что все заготовки были сделаны заранее, а сейчас просто происходит рассылка.

Удивило и то, что все дети нашего класса, чьи родители что-то знали в силу специфики своей работы, уехали заранее. И что автобусы на эвакуация были старыми, непригодными для дальнего следования. Люди ехали на таких же замызганных автобусах в полную неизвестность.

Удивляло и то, что утром вместо новости о теракте на газопроводе в социальных сетях вышло объявление о вакансиях рабочего персонала в России. Не в бровь, а в глаз. Удивляло, что все что-то знают или знали, а ты оказался не готов ко всему и от этого растерян.

Но даже при этом уже утром официально объявили о том, что за ночь и утро выехали почти 15 тысяч человек в пункты временного пребывания в России и 3 тысячи мужчин явились на пункты сбора для прохождения воинской службы. Ты оказался ни к чему из этого не готов.

Хотя, вероятно, к войне невозможно подготовиться. Но утром никакого ажиотажа ни в продуктовых магазинах, ни на продуктовых базах не было. И те друзья, кто вечером судорожно спрашивал об отъезде, спокойно отвечали, что не поедут никуда.

Резюмировали спокойно: нет денег, нет сил, и свою Россию многие прошли уже в 2014 году, приняв тот факт, что ты нужен только своей семьи.

Анна Восточная, Луганськ, спеціально для УП. Життя

Публікації в рубриці "Погляд" не є редакційними статтями і відображають винятково точку зору автора.

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