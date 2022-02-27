У Гостомельському притулку внаслідок обстрілів загинули тварини. Як допомогти?

У Гостомельському притулку внаслідок обстрілів загинули тварини у вольєрах та неподалік від будівлі.
Тепер притулок дуже потребує води і просить про допомогу, повідомляє організація UAnimals.
"На жаль, у нас дуже багато старих собак і в багатьох трапився серцевий напад. Але є й ті собаки, в яких потрапили кулі", – йдеться в Instagram-дописі.
Сама будівля неушкоджена, але було вибито кілька вікон.
Кулі влетіли в деякі вольєри стаціонару і всередині ніхто не постраждав.
|Фото: UAnimals
Тепер у тварин немає світла та води, з їжі – тільки сухий корм, який не можна давати без рідини.
"Яка ситуація з водою. Її досі немає. Ми знайшли воду від дощу яка накопичилася і з неї варимо пусту кашу без м’яса.
Але пити тварини все одно хочуть. І ми благаємо привезти нам 40 бутлів води.
Цього може вистачити на максимум 3 дні. Багато тварин. Всі хочуть пити", – кажуть у притулку.
За даними UAnimals, ДТЕК Київської регіональної електромережі відмовились приїхати на виклик попри те, що обстріли припинились.
"Електропостачання у притулку немає. Ми бачимо свій адрес на сайті ДТЕК київські регіональні електромережі і статус "у роботі".
Але так було і вчора. Насправді вони не виїжджають зовсім і чекають коли стане безпечно навколо", – запевняють у притулку.
Там також обіцяють заплатити за паливо людям, які погодяться привезти воду та їжу.
Підтримати притулок можна за такими реквізитами:
- БО "ЦСА Гостомельский притулок для тварин"
ЄДРПОУ 44358249
IBAN UA253052990000026001030121809
- ПриватБанк
4246001030148948
- Монобанк
5375414106500225
Також можна підписатися на щомісячну допомогу тваринам.
Нагадаємо, раніше ми розповідали, як евакуюватися чи йти в укриття з домашніми тваринами.
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