У Гостомельському притулку внаслідок обстрілів загинули тварини. Як допомогти?

У Гостомельському притулку внаслідок обстрілів загинули тварини у вольєрах та неподалік від будівлі.

Тепер притулок дуже потребує води і просить про допомогу, повідомляє організація UAnimals.

"На жаль, у нас дуже багато старих собак і в багатьох трапився серцевий напад. Але є й ті собаки, в яких потрапили кулі", – йдеться в Instagram-дописі.

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Сама будівля неушкоджена, але було вибито кілька вікон.

Кулі влетіли в деякі вольєри стаціонару і всередині ніхто не постраждав.

Фото: UAnimals

Тепер у тварин немає світла та води, з їжі – тільки сухий корм, який не можна давати без рідини.

"Яка ситуація з водою. Її досі немає. Ми знайшли воду від дощу яка накопичилася і з неї варимо пусту кашу без м’яса.

Але пити тварини все одно хочуть. І ми благаємо привезти нам 40 бутлів води.

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Цього може вистачити на максимум 3 дні. Багато тварин. Всі хочуть пити", – кажуть у притулку.

За даними UAnimals, ДТЕК Київської регіональної електромережі відмовились приїхати на виклик попри те, що обстріли припинились.

"Електропостачання у притулку немає. Ми бачимо свій адрес на сайті ДТЕК київські регіональні електромережі і статус "у роботі".

Але так було і вчора. Насправді вони не виїжджають зовсім і чекають коли стане безпечно навколо", – запевняють у притулку.

Там також обіцяють заплатити за паливо людям, які погодяться привезти воду та їжу.

Підтримати притулок можна за такими реквізитами:

БО "ЦСА Гостомельский притулок для тварин"

ЄДРПОУ 44358249

IBAN UA253052990000026001030121809

ПриватБанк

4246001030148948

Монобанк

5375414106500225

Також можна підписатися на щомісячну допомогу тваринам.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, як евакуюватися чи йти в укриття з домашніми тваринами.

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