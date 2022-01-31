Зібрали "тривожну валізку", що далі? Куди евакуюватися, що робити з тваринами і зброєю

"Українська правда. Життя" вже розповідала, як зібрати "тривожну валізку" для екстрених ситуацій, зокрема, якщо з вами діти.

Також "Економічна правда" писала, що робити під час блекауту, коли немає зв'язку та інтернету.

Однак у багатьох людей виникли запитання: куди їхати, як евакуювати тварин?

Ми розглянули різні сценарії: мирний розвиток подій, евакуацію, перебування у сховищі, бойові дії в місті.

З цього матеріалу ви дізнаєтеся:

як одягнутися для евакуації?

що робити, якщо у вас тварини?

чи можна цивільним брати з собою зброю?

як підготувати квартиру чи будинок до екстреної ситуації?

куди їхати, коли зібрали речі?

Розібратися в цій темі нам допомогли:

військовослужбовець і координатор організації "Лютич" Сергій Скотар ;

; ветеран, автор проєкту "Хлопці з лісу" і керівник організації "Сокіл" Юрій Черкашин ;

; поради Humane Society та Мінкульту

Спершу варто запам’ятати кілька загальних порад:

перевірте списки евакуації і визначте, чи будете ви виїжджати зі свого міста чи області;

і визначте, чи будете ви виїжджати зі свого міста чи області; ознайомтеся з картою бомбосховищ , дізнайтеся, де ключі від них, перевірте стан підвалу;

, дізнайтеся, де ключі від них, перевірте стан підвалу; якщо у вас є автомобіль, необхідно заправити його, взяти додаткове пальне, аптечку і запасну шину;

домовтеся з рідними про "тривожне" місце зустрічі, якщо зникне мобільний зв’язок;

визначте, в яке безпечне місце можна поїхати – домовтеся з родичами з інших областей.

Ви зібрали "валізку", що далі?

У мирний час

Якщо ви зібрали речі заздалегідь, ще до екстреної ситуації, поставте їх близько до дверей.

Завчасно ознайомтеся з підвалом будинку – скооперуйтеся з сусідами, дізнайтеся, в кого ключ, наголошує Сергій Скотар.

Фото: Rawpixel/Depositphotos

Разом запасіться спальниками, їжею, водою, засобами для розпалювання вогню, засобами зв’язку та іншими необхідними предметами, які треба помістити в підвал.

Цілком імовірно, що це все вам не знадобиться, та ескалації не відбудеться, але можна перестрахуватися.

Укриттями можуть бути підвали, станції метро, підземні паркінги, бомбосховища у школах чи будинках культури тощо – ознайомтеся з переліком цих локацій заздалегідь.

Наприклад, бомбосховища у Києві можна переглянути на цій оновленій мапі.

Загалом у столиці є близько 5 тисяч укриттів, однак 19% із них непридатні для використання.

Також до тривалого перебування людей всередині готові лише 500 сховищ, кажуть у Київській міській адміністрації.

Саме тому варто завчасно дізнатися, які укриття готові до екстрених ситуацій.

Наприклад, у деяких підвальних приміщеннях можуть бути салони і магазини, тож потрібно уточнити, чи можна буде в них заховатися.

В інтернеті також можна знайти інтерактивні карти з укриттями у Львові, Харкові, Одесі та інших містах.

Щодо того, коли потрібно евакуюватися, то експерт радить робити це заздалегідь.

Зокрема, якщо ви розумієте, що лінія фронту рухається до вашого населеного пункту чи міста, і ви точно не плануєте брати участь у територіальній обороні.

В екстрених випадках

Якщо ви чуєте сигнал тривоги, то щоб сховатися від обстрілів, потрібно спускатися в укриття.

Перед виходом з будинку перекрийте газо-, електро- та водопостачання, зачиніть вікна і вентиляційні отвори.

Прямуйте на збірний евакуаційний пункт чи до бомбосховища.

Якщо ви евакуюєтеся з міста, треба їхати подалі від стратегічних об’єктів, які можуть бути мішенню ворога (аеродроми, електростанції, залізнодорожні вузли, органи влади, військові об’єкти, порти тощо).

Якщо відбувається обстріл, варто перечекати – не евакуюватися з міста і не виходити на відкритий простір, каже експерт.

Якщо ж ви опинилися на відкритому просторі, лягайте в якусь западину, закривши голову руками, а потім пересувайтеся перебіжками.

Що одягати під час евакуації?

Фото: Rawpixel/Depositphotos

Запам’ятайте: цивільним людям не можна одягати камуфльований одяг чи брати рюкзак у таких кольорах.

Людину в камуфляжі автоматично сприйматимуть як комбатанта – це може загрожувати її життю, наголошують експерти.

З цієї ж причини варто уникати кольору хакі, будь-яких армійських атрибутів і символіки.

Краще носити темний одяг без будь-яких символів, який не привертає до себе увагу.

Взимку слід одягатися зручно, тепло і багатошарово, не забувати про шапку, рукавиці, термобілизну і зручне взуття, яке "переживе" намокання.

Також можна одягнути ремінь, адже в екстреній ситуації, наприклад, якщо вам довелося позбутися рюкзака, він може замінити джгут.

Їхати в міста чи села?

Вибір місця для евакуації – це індивідуальний вибір, якщо не йдеться про спеціально організовані державою місця.

Сільську місцевість навряд чи будуть бомбардувати, запевняє ветеран Юрій Черкашин.

Із додаткових переваг села – погреб, у якому можна запасти все необхідне та сховатися, і колодязь із питною водою.

У багатьох будинках також є піч, тому їх можна обігріти без електроенергії.

Утім, військовослужбовець Сергій Скотар говорить, що на околицях міста може бути значно небезпечніше, якщо місто потрапляє в оточення.

У селі ви можете зіштовхнутися з відсутністю зв’язку, заметеними дорогами, нестачею продовольства, проблемами з госпіталізацією хворих.

За таких умов військовим чи спеціальним службами буде складніше надати цивільним людям допомогу.

До того ж, ворожа військова техніка, ймовірно, може пересуватися полями, тому краще їхати у міста, які не контролює ворог.

Фото: Mikhail_Kayl/Depositphotos

Якщо у вас немає свого транспорту, доїхати до безпечної точки можна потягом, машиною знайомих чи попутними автомобілями.

У деяких випадках доводиться йти пішки – все залежить від того, яка інфраструктура працює, пояснюють експерти.

Якщо ви їдете в село, то необхідні вам речі краще завезти з великим запасом.

Звісно ж, потрібно мати аптечку з усіма засобами, які радили експерти, і в селі, і у квартирі, і в машині.

Якщо ж ви залишилися у квартирі і почався обстріл, необхідно заклеїти вікна скотчем, щоб вони не розлетілися на дрібні уламки і не травмували вас.

Ще один варіант – забарикадувати вікна, зауважує Юрій Черкашин.

Чи можна брати з собою зброю?

Цивільним людям в умовах евакуації категорично заборонено мати зброю – як вогнепальну, так і травматичну чи пневматичну.

Якщо ви дістанете зброю, вас автоматично зарахують до учасників бойових дій, наголошують Сергій Скотар і Юрій Черкашин.

"Якщо ми говоримо про евакуацію цивільного населення, то основне завдання людей – потрапити на пункт забезпечення, визначений державою, або дістатися іншого безпечного місця.

Брати участь у бойових діях цивільне населення не може – ні за законом, ні з міркувань безпеки. Також це створює додаткові складні умови для військових", – запевняє Сергій.

Фото: NewAfrica/Depositphotos

Навіть якщо людина має дозвіл на зброю, брати її з собою дуже ризиковано.

Під час обшуків з боку поліції чи військових ви можете викликати підозру.

"Якщо наші військові при обшуку ще можуть нормально сприйняти зброю в чохлі і з дозволом, то якщо ви, не дай Бог, потрапите на блокпост окупанта, ситуація може розгорнутися непередбачувано, навіть дуже погано.

Тому якщо ви десь заблукали і випадково вийшли на окуповану територію, найкращою ідеєю буде заховати чи викинути зброю", – наголошує Юрій Черкашин.

Якщо у вас вже є законна зброя (з дозволом, сейфом і чохлом), і ви не хочете, щоб вона потрапила до рук ворога, експерт радить: сховати зброю від окупанта;

знищити її, щоб вона не дісталася ворогу;

або транспортувати за всіма правилами (Інструкція 622 МВС).

Що робити з домашніми тваринами?

Організація Humane Society рекомендує заздалегідь подбати про безпеку тварин, щоб урятувати їх, не чекаючи на оголошення про евакуацію.

Адже якщо вас можуть планово евакуювати автобусом чи вертольотом, то для тварини місця не буде.

Фото: veloliza/Depositphotos

Завчасно купіть для домашніх улюбленців переноску чи клітку, а також упаковку їжі.

Подбайте про чіпи та нашийники, зокрема бирки, на яких можна вказати ваші контакти.

Покладіть у свою водонепроникну папку з документами міжнародний паспорт тварини.

Заздалегідь вивезіть тварину до знайомих в інші області чи навіть за кордон.

Можна також домовитися про перетримку у притулках чи у людей, які погодяться.

В екстреній ситуації тварину можна евакуювати на машині чи навіть пішки, якщо вона може з вами йти або якщо у вас є можливість нести її.

Якщо у вас немає автівки, домовтеся з друзями, родичами чи іншими людьми, щоб вони перевезли тварину в безпечне місце на своєму транспорті.

Можна також поспілкуватися щодо цього з притулками, адже у випадку загрози бойових дій деякі з них, імовірно, зможуть евакуювати своїх тварин у більш безпечні області.

Попросіть евакуювати і вашого улюбленця, наприклад, за умови, що ви будете утримувати його фінансово.

Якщо у вас немає можливості вивезти тварину, залиште її близьким, знайомим чи сусідам, які не будуть евакуюватися з міста.

Варто пам’ятати, що не у всіх випадках евакуація тварини можлива.

Фото: V.Sonnek.seznam.cz/Depositphotos

У найгіршому випадку тварину доведеться випустити – не можна залишати її замкненою, особливо в багатоквартирному будинку, наголошує Сергій Скотар.

Якщо ви не можете забрати улюбленця чи залишити його на когось, відчиніть двері помешкання, щоб тварина могла вийти.

Обов’язково залиште запас їжі та води.

Наприклад, можна набрати ванну води на кілька днів, залишити розпаковану велику пачку корму.

І приберіть небезпечні речовини, які тварина може дістати і з’їсти.

Як підготувати свій будинок до екстреної ситуації?

Фото: SYNEL/Depositphotos

У випадку бойових дій може відбутися відключення опалення і водопостачання.

Навіть якщо ви плануєте евакуюватися, варто підготувати будинок до екстрених ситуацій.

У Центрі стратегічних комунікацій при Мінкульті дають такі рекомендації:

дізнайтеся, де є найближчі укриття і перевірте стан підвалу;

перевірте наявність аварійного виходу;

зробіть запаси питної та технічної води, продуктів тривалого зберігання;

перевірте наявність засобів надання першої медичної допомоги і продумайте, які ліки можуть знадобитися протягом тривалого часу;

підготуйте засоби пожежогасіння;

подбайте про альтернативні засоби освітлення приміщення (ліхтарики, свічки);

підготуйте засоби для приготування їжі у разі відсутності газу і електропостачання;

зберіть тривожну валізу на випадок термінової евакуації або переходу до сховищ;

подбайте про справний стан вашої машини і запас палива;

подумайте про альтернативний обігрів оселі на випадок відключення опалення чи електрики.

Олена Барсукова, УП. Життя.

Фото обкладинки: Rawpixel/Depositphotos

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