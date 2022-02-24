Звідки брати інформацію? Список офіційних державних джерел

Міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко назвав офіційні державні канали для отримання інформації, яка стосується нападу Росії на Україну.

У списку:

Щодо руху транспорту та роботи інфраструктурної галузі

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Текстова трансляція подій від Української правди: Росія напала на Україну. ОНЛАЙН

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