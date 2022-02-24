Звідки брати інформацію? Список офіційних державних джерел

Міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко назвав офіційні державні канали для отримання інформації, яка стосується нападу Росії на Україну.
У списку:
- Офіс Президента України
- Генеральний штаб Збройних сил України
- Кабінет Міністрів України
- Міністерство оборони України
- Міністерство внутрішніх справ
- Національна поліція України
- Державна служба надзвичайних ситуацій (ДСНС)
- Державна прикордонна служба України
- Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки
- Державна служба спеціального зв'язку та захисту інформації України
- Сухопутні війська ЗС України
- Військово-морські сили ЗСУ
- Територіальна оборона ЗСУ
Щодо руху транспорту та роботи інфраструктурної галузі
Реклама:
- Міністерство інфраструктури України
- Укрзалізниця
- Украерорух
- Укравтодор
- Міжнародний аеропорт "Бориспіль"
- Адміністрація морських портів України
- Міжнародний аеропорт "Львів"
- Державна служба України з безпеки на транспорті (ДСБТ)
Текстова трансляція подій від Української правди: Росія напала на Україну. ОНЛАЙН
Вас також може зацікавити:
Евакуаційний рюкзак школяра та вчителя: що треба зібрати на випадок війни
Зібрали "тривожну валізку", що далі? Куди евакуюватися, що робити з тваринами і зброєю
Як зібрати "тривожну валізу": якщо ви самі, з дітьми, на машині чи пішки
Хочете дізнатися більше здоров'я та здоровий спосіб життя? Долучайтеся до групи Мамо, я у шапці! у Telegram та Facebook.
Реклама: