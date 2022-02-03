"Більше смертей": який стрес переживали українці у 2021 році? Опитування

За останні 2 роки українці майже удвічі частіше переживали смерть близьких, порівняно з періодом до пандемії з 2013 по 2019 рік.
Якщо до 2020 року цей показник не перевищував 9%, то у 2020 він склав 17%, а у 2021 – 19%.
Про це свідчить соціологічне опитування, яке провели у Київському міжнародному інституті соціології.
"Схоже, що за останні два роки пандемія COVID-19 суттєво вплинула на життя українців і певною мірою виснажила громадян: у 2020-2021 році відбулося значне зростання частки тих, хто пережив важку хворобу або смерть близьких, втратив роботу", – пояснюють автори дослідження.
Загалом торік 69% опитаних українців пережили якусь стресову ситуацію – це рекорд за останнє десятиліття.
|Фото: AndrewLozovyi/Depositphotos
Зросла також частка тих, хто пережив власну важку хворобу чи операцію.
Цей показник складає 18% у 2021 році, порівняно з 15% у 2020.
Водночас за останні роки значно менше людей відчували свою безпорадність чи втрачали віру у власні сили, порівняно з 2013-2018 роками.
Найчастіше в 2021 році українці переживали:
- смерть близьких (19%);
- власну важку хворобу чи операцію (18%);
- важку хворобу близьких (16%);
- втрату роботи, вимушене безробіття (11%);
- втрату віри в людей (10%).
Показники стресу у різних людей відрізнялися в залежності від віку, статі, місця проживання та фінансового становища.
Серед людей віком 50+ більше тих, хто протягом минулого року пережили власну важку хворобу чи операцію (від 21% до 33%), порівняно з людьми до 50 років (8-13%).
Натомість, серед старших респондентів традиційно менше частка тих, хто втратив роботу і залишився безробітним.
Водночас втрату віри в людей частіше переживали наймолодші респонденти, ніж найстарші (15% проти 5-7%).
Загалом, українці віком 18-39 років переживали менше стресів, ніж люди, старші 70 років (61-64% проти 75%).
Наприклад, у 2021 року жінки дещо частіше переживали стресові ситуації.
Серед чоловіків принаймні одну стресову ситуацію пережили 63% опитаних, а серед жінок – 73%.
Жінки також на 4% частіше переживали важку хворобу близьких, на 7% – смерть близьких, а також на 9% – власну важку хворобу чи операцію.
Крім цього, жінки дещо частіше за чоловіків відчували власну безпорадність – 9% і 6% відповідно.
Стреси також частіше траплялись у сільського населення.
Зокрема, серед жителів міст про стреси повідомили 67% опитаних, а серед жителів сіл – 73%.
Причому люди, які живуть у селі, частіше переживали хворобу чи операцію, а також відчували власну безпорадність.
Соціологи також виявили, що респонденти з високим рівнем фінансового становища мають загалом найменший рівень стресів.
Серед них тільки 53% пережили який-небудь стрес.
Водночас серед респондентів із дуже низьким, низьким чи середнім достатком стрес переживали 71-78%.
Зрештою, лише 29% опитаних не переживали жодної стресової ситуації протягом 2021 року, що значно менше порівняно з 2019 роком до пандемії (49%).
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