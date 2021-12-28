У 2021 році найменше радості українцям приносила церква, а найбільше – концерти. Опитування

У 2021 році опитані українці отримали найбільше радості від концертів та дискотек.

Водночас відвідування церкви приносило українцям найменше радості, навіть порівняно з іншими духовними практиками.

Про це свідчать результати річного опитування соціологічної групи "Рейтинг".

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"Активне дозвілля та хобі впродовж року підвищують позитивні емоції та відчуття успішності року.

Особливо це розваги, які були менш доступні у минулому році через пандемію: концерти, дискотеки, подорожі закордон", – пояснюють соціологи.

При цьому українці не часто відвідували концерти, фестивалі, кінотеатри чи нічні клуби (менше 10%).

У театри, музеї чи на виставки ходили близько 5%.

Загалом за цей рік кожен десятий респондент був у туристичних походах, подорожував Україною або виїжджав за кордон.

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12-15% в цьому році ходили по гриби чи збирали ягоди, 11% – на рибалку, 2% – на полювання.

Близько 20% займалися малюванням, 12% – ходили на танці, співи чи грали на інструментах.

Третина опитаних відносно часто займалися шопінгом чи їздили на природу і пікніки.

Близько 30% цьогоріч часто або іноді ходили в кав’ярні, займались фотографією, робили косметичні процедури.

Чверть – займалися рукоділлям й духовними практиками.

Фото: vadiar/Depositphotos

Третина відносно часто відвідували церкву. Кожен десятий цікавився тренінгами особистісного розвитку.

Чим вищий дохід респондентів, тим різноманітніші у них види дозвілля та їх частота.

Молодь частіше грає в ігри, займається спортом, ходить в кафе і ресторани. Водночас читають та ходять до церкви частіше старші.

Загалом жінки активніше за чоловіків цього року займались кулінарією, робили косметичні процедури, займалися фото, рукоділлям й творчістю загалом, а також шопінгом.

Також жінки відносно частіше дивились фільми, серіали, займались музикою, духовними практиками, читали книги, ходили в церкву.

Водночас чоловіки частіше дивились спортивні матчі та поєдинки, грали в комп’ютерні ігри, рибалили, ходили в туристичні походи, робили ставки на спорт та споживали алкоголь.

Майже 60% опитаних в цьому році збирали врожай овочів, фруктів чи робили закрутки.

Навіть серед наймолодших таких близько половини. А серед тих, хто живе у приватному будинку, таких абсолютна більшість (близько 80%).

З усіх цих занять на любов до себе найбільш позитивно впливали такі хобі як фотографія, косметичні процедури, танці й музика, відвідування кінотеатрів, а на любов до інших – концерти й подорожі Україною.

Водночас ігри (комп’ютерні чи на телефоні), алкоголь, перегляд серіалів чи спортивних подій найменше корелюють з відчуттям любові до себе і до інших.

Також дозвілля "на виїзд" більше впливає на задоволеність життям та радість, ніж такі ж активності вдома.

Домашні творчі хобі, наприклад, малювання, рукоділля, книги, приносять більше позитивних емоцій ніж комп’ютерні/мобільні ігри, фільми, серіали, які в цілому найменше приносять задоволення, відчуття успішності чи любові.

Також негативний вплив на позитивні емоції має алкоголь: ті, хто часто його споживали, більше відчували у цьому році гнів і страх та найменше – любов до інших.

Натомість, чим частіше люди ходили в гості цього року, тим більше вони відчували позитивні емоції.

Цікаво, що якщо збір врожаю (гриби, фрукти, картопля) позитивно впливає на показник успішності й задоволеності, то традиція робити закрутки – навпаки.

Люди, які робили це цього року, задоволені своїм життям помітно менше.

Загалом ті, хто займався будь-якими активностями мають вище відчуття успішності й позитивності 2021 року.

Тому і рибалка, і збір грибів і духовні практики, тренінги розвитку, шопінг, книги й походи також приносили в цьому році переважно позитивні емоції людям.

Опитування проводили 4-7 грудня 2021 року в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу.

У ньому взяли участь 1600 респондентів віком від 18 років.

Вибірка репрезентативна за віком, статтю і типом поселення.

Помилка репрезентативності дослідження з довірчою імовірністю 0,95 складає не більше 2,4%.

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