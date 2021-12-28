У 2021 році найменше радості українцям приносила церква, а найбільше – концерти. Опитування

У 2021 році опитані українці отримали найбільше радості від концертів та дискотек.

Водночас відвідування церкви приносило українцям найменше радості, навіть порівняно з іншими духовними практиками.

Про це свідчать результати річного опитування соціологічної групи "Рейтинг".

"Активне дозвілля та хобі впродовж року підвищують позитивні емоції та відчуття успішності року.

Особливо це розваги, які були менш доступні у минулому році через пандемію: концерти, дискотеки, подорожі закордон", – пояснюють соціологи.

При цьому українці не часто відвідували концерти, фестивалі, кінотеатри чи нічні клуби (менше 10%).

У театри, музеї чи на виставки ходили близько 5%.

Загалом за цей рік кожен десятий респондент був у туристичних походах, подорожував Україною або виїжджав за кордон.

12-15% в цьому році ходили по гриби чи збирали ягоди, 11% – на рибалку, 2% – на полювання.

Близько 20% займалися малюванням, 12% – ходили на танці, співи чи грали на інструментах.

Третина опитаних відносно часто займалися шопінгом чи їздили на природу і пікніки.

Близько 30% цьогоріч часто або іноді ходили в кав’ярні, займались фотографією, робили косметичні процедури.

Чверть – займалися рукоділлям й духовними практиками.

Фото: vadiar/Depositphotos

Третина відносно часто відвідували церкву. Кожен десятий цікавився тренінгами особистісного розвитку.

Чим вищий дохід респондентів, тим різноманітніші у них види дозвілля та їх частота.

Молодь частіше грає в ігри, займається спортом, ходить в кафе і ресторани. Водночас читають та ходять до церкви частіше старші.

Загалом жінки активніше за чоловіків цього року займались кулінарією, робили косметичні процедури, займалися фото, рукоділлям й творчістю загалом, а також шопінгом.

Також жінки відносно частіше дивились фільми, серіали, займались музикою, духовними практиками, читали книги, ходили в церкву.

Водночас чоловіки частіше дивились спортивні матчі та поєдинки, грали в комп’ютерні ігри, рибалили, ходили в туристичні походи, робили ставки на спорт та споживали алкоголь.

Майже 60% опитаних в цьому році збирали врожай овочів, фруктів чи робили закрутки.

Навіть серед наймолодших таких близько половини. А серед тих, хто живе у приватному будинку, таких абсолютна більшість (близько 80%).

З усіх цих занять на любов до себе найбільш позитивно впливали такі хобі як фотографія, косметичні процедури, танці й музика, відвідування кінотеатрів, а на любов до інших – концерти й подорожі Україною.

Водночас ігри (комп’ютерні чи на телефоні), алкоголь, перегляд серіалів чи спортивних подій найменше корелюють з відчуттям любові до себе і до інших.

Також дозвілля "на виїзд" більше впливає на задоволеність життям та радість, ніж такі ж активності вдома.

Домашні творчі хобі, наприклад, малювання, рукоділля, книги, приносять більше позитивних емоцій ніж комп’ютерні/мобільні ігри, фільми, серіали, які в цілому найменше приносять задоволення, відчуття успішності чи любові.

Також негативний вплив на позитивні емоції має алкоголь: ті, хто часто його споживали, більше відчували у цьому році гнів і страх та найменше – любов до інших.

Натомість, чим частіше люди ходили в гості цього року, тим більше вони відчували позитивні емоції.

Цікаво, що якщо збір врожаю (гриби, фрукти, картопля) позитивно впливає на показник успішності й задоволеності, то традиція робити закрутки – навпаки.

Люди, які робили це цього року, задоволені своїм життям помітно менше.

Загалом ті, хто займався будь-якими активностями мають вище відчуття успішності й позитивності 2021 року.

Тому і рибалка, і збір грибів і духовні практики, тренінги розвитку, шопінг, книги й походи також приносили в цьому році переважно позитивні емоції людям.

Опитування проводили 4-7 грудня 2021 року в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу.

У ньому взяли участь 1600 респондентів віком від 18 років.

Вибірка репрезентативна за віком, статтю і типом поселення.

Помилка репрезентативності дослідження з довірчою імовірністю 0,95 складає не більше 2,4%.

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