40% задоволені життям: що відчували українці у 2021? Опитування

Майже 40% опитаних українців заявили, що задоволені своїм життям і лише 11% – зовсім не задоволені.

Водночас майже третина респондентів розповіла, що "скоріше задоволена" життям, а близько 20% – не дуже.

Про це свідчать результати річного опитування соціологічної групи "Рейтинг".

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Опитування показує, що молодших учасників дослідження і чоловіків їхнє життя влаштовувало дещо більше.

Також про успіх і задоволення від життя частіше повідомляли респонденти з вищим доходом.

Фото: Maridav/Depositphotos

Третина українців змогла реалізувати у 2021 році всі або більшість своїх планів.

Ще половині вдалось частково реалізувати плани і тільки 13% сказали, що їм нічого не вдалось.

Так само українці оцінили успішність цього року: для кожного третього рік був успішним, для половини посереднім, й лише для кожного десятого – зовсім не успішний.

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Також понад 40% респондентів у цьому році часто відчували стрес.

Ще 29% опитаних – іноді перебували у стресі, 22% – рідко або дуже рідко і всього 7% – ніколи.

Частіше про відчуття стресу говорили люди з нижчими доходами та жінки.

У 2021 році українці відчували любов до інших помітно частіше, ніж любов до себе.

Відносно часто вони також відчували радість, сум та гнів. Рідше – здивування, а найрідше – страх.

Чим частіше люди відчували емоції радості й любові, тим більш успішним вони оцінюють свій рік, а також більш задоволені життям і менше повідомляють про стрес.

Емоції радості та любові до себе найбільше корелюються із задоволення від життя загалом.

Водночас страх, сум і гнів були прямо пов’язані зі стресами та низькими оцінками успішності року.

Опитування проводили 4-7 грудня 2021 року в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу.

У ньому взяли участь 1600 респондентів віком від 18 років.

Вибірка репрезентативна за віком, статтю і типом поселення.

Помилка репрезентативності дослідження з довірчою імовірністю 0,95 складає не більше 2,4%.

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