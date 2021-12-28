40% задоволені життям: що відчували українці у 2021? Опитування

Майже 40% опитаних українців заявили, що задоволені своїм життям і лише 11% – зовсім не задоволені.
Водночас майже третина респондентів розповіла, що "скоріше задоволена" життям, а близько 20% – не дуже.
Про це свідчать результати річного опитування соціологічної групи "Рейтинг".
Опитування показує, що молодших учасників дослідження і чоловіків їхнє життя влаштовувало дещо більше.
Також про успіх і задоволення від життя частіше повідомляли респонденти з вищим доходом.
|Фото: Maridav/Depositphotos
Третина українців змогла реалізувати у 2021 році всі або більшість своїх планів.
Ще половині вдалось частково реалізувати плани і тільки 13% сказали, що їм нічого не вдалось.
Так само українці оцінили успішність цього року: для кожного третього рік був успішним, для половини посереднім, й лише для кожного десятого – зовсім не успішний.
Також понад 40% респондентів у цьому році часто відчували стрес.
|Фото: ratinggroup.ua
Ще 29% опитаних – іноді перебували у стресі, 22% – рідко або дуже рідко і всього 7% – ніколи.
Частіше про відчуття стресу говорили люди з нижчими доходами та жінки.
У 2021 році українці відчували любов до інших помітно частіше, ніж любов до себе.
Відносно часто вони також відчували радість, сум та гнів. Рідше – здивування, а найрідше – страх.
|Фото: ratinggroup.ua
Чим частіше люди відчували емоції радості й любові, тим більш успішним вони оцінюють свій рік, а також більш задоволені життям і менше повідомляють про стрес.
Емоції радості та любові до себе найбільше корелюються із задоволення від життя загалом.
Водночас страх, сум і гнів були прямо пов’язані зі стресами та низькими оцінками успішності року.
|Фото: ratinggroup.ua
Опитування проводили 4-7 грудня 2021 року в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу.
У ньому взяли участь 1600 респондентів віком від 18 років.
Вибірка репрезентативна за віком, статтю і типом поселення.
Помилка репрезентативності дослідження з довірчою імовірністю 0,95 складає не більше 2,4%.
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