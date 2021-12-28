40% задоволені життям: що відчували українці у 2021? Опитування

Олена Барсукова журналістка УП. Життя
3647
28 грудня 2021

Майже 40% опитаних українців заявили, що задоволені своїм життям і лише 11% – зовсім не задоволені. 

Водночас майже третина респондентів розповіла, що "скоріше задоволена" життям, а близько 20% – не дуже.

Про це свідчать результати річного опитування соціологічної групи "Рейтинг".

Реклама:

Опитування показує, що молодших учасників дослідження і чоловіків їхнє життя влаштовувало дещо більше. 

Також про успіх і задоволення від життя частіше повідомляли респонденти з вищим доходом.

  Фото: Maridav/Depositphotos

Третина українців змогла реалізувати у 2021 році всі або більшість своїх планів. 

Ще половині вдалось частково реалізувати плани і тільки 13% сказали, що їм нічого не вдалось. 

Так само українці оцінили успішність цього року: для кожного третього рік був успішним, для половини посереднім, й лише для кожного десятого – зовсім не успішний. 

Реклама:

Також понад 40% респондентів у цьому році часто відчували стрес. 

Фото: ratinggroup.ua

Ще 29% опитаних – іноді перебували у стресі, 22% – рідко або дуже рідко і всього 7% – ніколи. 

Частіше про відчуття стресу говорили люди з нижчими доходами та жінки. 

У 2021 році українці відчували любов до інших помітно частіше, ніж любов до себе. 

Відносно часто вони також відчували радість, сум та гнів. Рідше – здивування, а найрідше – страх.  

Фото: ratinggroup.ua

Чим частіше люди відчували емоції радості й любові, тим більш успішним вони оцінюють свій рік, а також більш задоволені життям і менше повідомляють про стрес. 

Емоції радості та любові до себе найбільше корелюються із задоволення від життя загалом. 

Водночас страх, сум і гнів були прямо пов’язані зі стресами та низькими оцінками успішності року.

Фото: ratinggroup.ua

Опитування проводили 4-7 грудня 2021 року в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу.

У ньому взяли участь 1600 респондентів віком від 18 років.

Вибірка репрезентативна за віком, статтю і типом поселення. 

Помилка репрезентативності дослідження з довірчою імовірністю 0,95 складає не більше 2,4%.

Вас також може зацікавити:

Різдво перемагає: які зимові свята є улюбленими для українців? Опитування

26% українців "за" перенесення Різдва з 7 січня на 25 грудня. Опитування

76% українців вважають себе щасливими. Опитування

Хочете дізнатися більше здоров'я та здоровий спосіб життя? Долучайтеся до групи Мамо, я у шапці! у Telegram та Facebook.


Реклама:


Реклама:
 431
Суспільство

"Це Джонні, я помер" – останні слова воїна із Афганістану, який евакуював усіх поранених з підбитої броні

Леся Кесарчук
 2301
КУЛЬТУРА

Граматика війни та пам'яті: чому треба читати "Бахмут" Лаюка

Аріна Кравченко
 3067
Суспільство

Надія зникала із кожним днем. Історії батьків, яким допомагають з труднощами, а дітям з розладами – не потрапити в інтернат