"Vladdy daddy, не починай війну": з'явився TikTok-тренд, у якому люди сміються з Путіна

У соцмережі TikTok з'явився новий тренд, в якому люди висміюють президента Росії Володимира Путіна.

Вони просять його не починати війну в Україні і пишуть коментарі з сексуальним підтекстом.

Президента країни-агресора з іронією називають "Vladdy daddy" – "папік Володя" або "Владі".

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Тіктокери з усього світу набирають у перекладачі текст, а потім надсилають його російськомовну версію Путіну.

Вони жартують про Третю світову війну та закликають не атакувати Європу.

"Привіт, папік Володя, Путін Вутін.

Будь, ласка, не починай Третю світову, інакше я більше не буду твоїм кошенятком.

Сподіваюся, ти це побачиш. Передаю тобі мою любов і горілку", – каже тіктокер kasualykitty.

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"Привіт, татусю Владі. Будь ласка, не починай війну. Подивись на мене...Це на тебе не схоже", – насміхається з Путіна frogsfor.life.

А тіктокерка maxIne_ написала Путіну в особисті повідомлення таке:

"Милий папік Владі, не нападай на Україну! Це не ти".

Є ще такий варіант "листа" Путіну від xh.vibez:

"Дорогий татусь Владі, президент-гаряча штучка, будь ласка, не починай війну з Європою. Я відчуваю, що це погана ідея. Я емпат(".

"Привіт, татусю Володя. Будь-ласка, не нападай ні на кого.

Також у мене мало грошей. Можеш дати мені 10 тисяч доларів?", – питає у Путіна тіктокер ._.fr3ak.

Зрештою, користувачка dennmarta спробувала зробити Путіна "красивішим", щоб той "не напав на Україну":

А дехто також залишив подібні коментарі в соцмережах у Путіна та російських чиновників або на їхніх фан-сторінках:

"Татусю Путін, це не ти!"

"Не нападай на Європу, я буду твоїм кошеням".

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