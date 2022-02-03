"Vladdy daddy, не починай війну": з'явився TikTok-тренд, у якому люди сміються з Путіна

У соцмережі TikTok з'явився новий тренд, в якому люди висміюють президента Росії Володимира Путіна.
Вони просять його не починати війну в Україні і пишуть коментарі з сексуальним підтекстом.
Президента країни-агресора з іронією називають "Vladdy daddy" – "папік Володя" або "Владі".
Тіктокери з усього світу набирають у перекладачі текст, а потім надсилають його російськомовну версію Путіну.
Вони жартують про Третю світову війну та закликають не атакувати Європу.
@kasualykitty Wish me luck 😘😘😘 #fyp #fy #fypシ #ww3 #vladdydaddy #uwu ♬ original sound - zeke fan page😍
"Привіт, папік Володя, Путін Вутін.
Будь, ласка, не починай Третю світову, інакше я більше не буду твоїм кошенятком.
Сподіваюся, ти це побачиш. Передаю тобі мою любов і горілку", – каже тіктокер kasualykitty.
@frogsfor.life Vladdy daddy🥺 #vladdydaddy #putinbae ♬ original sound - Tik Toker
"Привіт, татусю Владі. Будь ласка, не починай війну. Подивись на мене...Це на тебе не схоже", – насміхається з Путіна frogsfor.life.
А тіктокерка maxIne_ написала Путіну в особисті повідомлення таке:
"Милий папік Владі, не нападай на Україну! Це не ти".
@maxlne_ thank me later 😋 #america #fyp #fy #putin #vladdydaddy #maxlne69 #piss #cvm # gayporn # furryporn #daddyputin ♬ American Dream - Pasha Grozdov
Є ще такий варіант "листа" Путіну від xh.vibez:
"Дорогий татусь Владі, президент-гаряча штучка, будь ласка, не починай війну з Європою. Я відчуваю, що це погана ідея. Я емпат(".
@xl.vibez Pretend I wrote (I’m *an* empath) 🙄 also credits to the original. #vladdy #daddy #war #europe #joke ♬ WHY ARE PEOPLE ACTUALLY USING THIS - evaporated milk
"Привіт, татусю Володя. Будь-ласка, не нападай ні на кого.
Також у мене мало грошей. Можеш дати мені 10 тисяч доларів?", – питає у Путіна тіктокер ._.fr3ak.
@._.fr3ak <3#fyppppppppppppppppppppp #fyy #fypp #fypdongggggggg #fypage #fypシ #fyp #fy #vladdydaddy #war #russia #joke #sugardaddy #pisskink #furryporn #ukraine ♬ WHY ARE PEOPLE ACTUALLY USING THIS - evaporated milk
Зрештою, користувачка dennmarta спробувала зробити Путіна "красивішим", щоб той "не напав на Україну":
@dennmarta Vladdy Daddy please don’t attack ukraine because that’s not so swag #dennmarta #fyp #toecrust #putin #gayputin #ukraine ♬ Queef of the night - ArronsCupcakkeRemixes
А дехто також залишив подібні коментарі в соцмережах у Путіна та російських чиновників або на їхніх фан-сторінках:
@moonisprettylikeme vladdy daddy🥺 this isn’t like you, you’re better than this🥺 i’ll be a good little kitten i swear 🥺🥺🥺 i love russia ❤️❤️ #worldwar3 #vladdydaddy ♬ Party Rock Anthem - The Chipmunks & The Chipettes
"Татусю Путін, це не ти!"
"Не нападай на Європу, я буду твоїм кошеням".
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