TikTok, знайомства і фітнес: які додатки були популярними у 2021 році?

У 2021 році люди витрачали понад 4,5 години на мобільні додатки щодня – це на 30% більше, ніж у 2019-му.

При цьому найпопулярнішим був TikTok – там "сиділи" на 90% частіше, ніж у 2020 році.

Про це йдеться у звіті моніторингової компанії App Annie, повідомляє BBC.

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"Великий екран повільно вмирає, оскільки мобільні пристрої продовжують бити рекорди практично в усіх категоріях: витрачений час, завантаження і доходи", – сказав виконавчий директор App Annie Теодор Кранц.

Моніторингова компанія прогнозує, що до другої половини 2022 року TikTok матиме понад 1,5 млрд активних користувачів на місяць.

Фото: maxxyustas/Depositphotos

Загалом користувачі завантажували додатки 230 млрд разів і витратили 170 млрд доларів.

Хоч у всьому світі користувачі в середньому витрачали 4 години 48 хвилин на мобільні телефони щодня, у Бразилії, Індонезії та Південній Кореї цей показник становить 5 годин.

Зокрема 7 із 10 хвилин люди витрачали саме на соціальні мережі.

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У 60 країнах YouTube був найпопулярнішим додатком для перегляду відео, а Netflix опинився на другому місці.

Цьогоріч люди проводили багато часу в додатках для покупок – понад 100 млрд годин у всьому світі.

Причому в Сінгапурі, Індонезії та Бразилії ними користувалися найбільш активно.

Також відбулося величезне зростання додатків для їжі та напоїв, таких як UberEats і Grubhub.

Кількість сеансів у таких додатках зросла до 194 млрд, що на 50% більше, ніж у попередньому році.

Додатки для здоров’я та фітнесу також стали популярнішими, адже через пандемію люди не могли відвідувати спортзали чи групові заняття.

Щодо психічного самопочуття, такі програми для медитації, як Headspace і Calm, також виявилися популярними, особливо серед молоді.

За минулий рік їхня популярність зросла на 27%.

Також у світі збільшився попит на програми для знайомств, зокрема Tinder і Badoo.

Витрати на них становили 4 млрд доларів, що на 95% більше, ніж у 2018 році.

Зрештою, додатки, які допомагають впоратися з пандемією COVID-19, чи то паспорти вакцинації, чи просто відстеження інформації, стали дуже популярними.

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