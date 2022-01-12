TikTok, знайомства і фітнес: які додатки були популярними  у 2021 році?

У 2021 році люди витрачали понад 4,5 години на мобільні додатки щодня – це на 30% більше, ніж у 2019-му.
При цьому найпопулярнішим був TikTok – там "сиділи" на 90% частіше, ніж у 2020 році.
Про це йдеться у звіті моніторингової компанії App Annie, повідомляє BBC.
"Великий екран повільно вмирає, оскільки мобільні пристрої продовжують бити рекорди практично в усіх категоріях: витрачений час, завантаження і доходи", – сказав виконавчий директор App Annie Теодор Кранц.
Моніторингова компанія прогнозує, що до другої половини 2022 року TikTok матиме понад 1,5 млрд активних користувачів на місяць.
|Фото: maxxyustas/Depositphotos
Загалом користувачі завантажували додатки 230 млрд разів і витратили 170 млрд доларів.
Хоч у всьому світі користувачі в середньому витрачали 4 години 48 хвилин на мобільні телефони щодня, у Бразилії, Індонезії та Південній Кореї цей показник становить 5 годин.
Зокрема 7 із 10 хвилин люди витрачали саме на соціальні мережі.
У 60 країнах YouTube був найпопулярнішим додатком для перегляду відео, а Netflix опинився на другому місці.
Цьогоріч люди проводили багато часу в додатках для покупок – понад 100 млрд годин у всьому світі.
Причому в Сінгапурі, Індонезії та Бразилії ними користувалися найбільш активно.
Також відбулося величезне зростання додатків для їжі та напоїв, таких як UberEats і Grubhub.
Кількість сеансів у таких додатках зросла до 194 млрд, що на 50% більше, ніж у попередньому році.
Додатки для здоров’я та фітнесу також стали популярнішими, адже через пандемію люди не могли відвідувати спортзали чи групові заняття.
Щодо психічного самопочуття, такі програми для медитації, як Headspace і Calm, також виявилися популярними, особливо серед молоді.
За минулий рік їхня популярність зросла на 27%.
Також у світі збільшився попит на програми для знайомств, зокрема Tinder і Badoo.
Витрати на них становили 4 млрд доларів, що на 95% більше, ніж у 2018 році.
Зрештою, додатки, які допомагають впоратися з пандемією COVID-19, чи то паспорти вакцинації, чи просто відстеження інформації, стали дуже популярними.
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