Чатував у спортшколі: чоловік намагався познайомитися із школяркою і потрапив до поліції

Дарія Поперечна заступниця головного редактора УП.Життя
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8 лютого 2022

У Харкові 47-річний чоловік чіплявся до учениці спортивної школи.

Незнайомець чатував у фоє закладу та кілька разів намагався познайомитися із дівчиною.

Через цей інцидент батько 15-річної доньки звернувся до правоохоронців, повідомляють у поліції Харківської області.  

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"Заявник повідомив, що незнайомий чоловік протягом декількох днів підходив до його неповнолітньої доньки та намагався зав’язати знайомство.

Особу вказаного чоловіка встановлено, ним виявився 47-річний мешканець Харківської області", – розповідають у поліції. 

 Фото: kmiragaya/Depositphotos 

Наразі слідчі  відкрили кримінальне провадження та проводять досудове розслідування.

Якщо вину чоловіка доведуть, йому загрожує до 5 років позбавлення волі за розбещення неповнолітніх (ч.1 ст.156 розбещення неповнолітніх Кримінального кодексу України). 

Раніше на Рівненщині вчителя танців засудили за розбещення учениці, від якої він вимагав інтимні фото.

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