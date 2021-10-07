На Рівненщині вчителя танців визнали винним у розбещенні 10-річної дівчинки

На Рівненщині суд визнав 22-річного вчителя танців винним у розбещенні 10-річної учениці.

Чоловіка засудили на 3 роки умовно та відсторонили від викладання протягом цього терміну, повідомляють на сайті Єдиного держреєстру судових рішень.

Він також зобов’язаний сплатити 100 тисяч гривень моральної компенсації.

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Слідство встановило, що з кінця січня по середину лютого 2021 року 22-річний вчитель розбещував свою ученицю.

Зокрема, він надсилав їй фото своїх геніталій, вів переписку сексуального характеру та спонукав дівчинку надсилати йому її еротичні фото та відео.

Цю переписку побачила мама дівчинки і почала розпитувати доньку. Та пояснила, що нікому не розповіла через страх, що вчитель перестріне її або покаже комусь її фото.

Згодом дівчинка розповіла дитячому психологу, що любить танці, але не може ходити на заняття, оскільки вчитель торкався її тіла і змушував надсилати інтимні фото.

"Дитина була в депресивному стані…Вона боїться відвідувати гуртки та ходити до школи, їй завдано значної моральної травми", – зазначають у вироку.

На суді чоловік також розповів, що спілкувався зі старшою сестрою своєї учениці. Вони познайомилися в Instagram.

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"Він надіслав їй фото свого статевого органу та відео з мастурбацією. Після чого, просив скинути відверті фото свого тіла, на що вона відмовила та повідомила, що в неї є хлопець", – йдеться у матеріалах справи.

Чоловік визнав свою провину і вибачився перед матір’ю потерпілої в залі суду.

Він також погодився сплатити 30 тисяч гривень за позовом батьків дівчинки та 20 тисяч, які вони витратили на послуги адвоката.

Нагадаємо, на Буковині судитимуть двох пенсіонерів, які понад 15 років примушували неповнолітніх дівчат зніматися в порно та залучали їх до проституції.

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