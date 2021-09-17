Киянину присудили 5 років за ґратами за розбещення малолітніх дівчат

У Києві 45-річного чоловіка засудили за розпусту, скоєну в коридорах дитячих поліклінік.

Про це повідомляє Київська міська прокуратура, що супроводжувала розгляд справи.

Деснянський районний суд м. Києва засудив зловмисника до 5 років ув’язнення за розбещення двох малолітніх дівчат.

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За свідченнями прокурорів, восени 2019 року чоловік демонстрував свої геніталії двом малолітнім дівчатам 4 і 5 років.

Фото: BrunoWeltmann/Depositphotos

Зловмисник приходив до дитячих поліклінік та чекав, поки діти залишаться без нагляду дорослих, після чого вдався до розпусних дій.

Чоловіка ув’язнили за частиною 2 статті 156 Кримінального кодексу України – "Розбещення неповнолітніх".

В Україні також передбачене обмеження прав осіб, засуджених за розбещення неповнолітніх, і внесення відповідних даних до державних реєстрів.

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