"Це все грим": окупанти звинувачують вагітну з Маріуполя у постановочних фото на місці бомбардувань пологового

Росія поширює фейк, що бомбардування пологового у Маріуполі і фото вагітних у будівлі – постановочні, а роль вагітної нібито зіграла б'юті-блогерка Маріанна Підгурська.

Тепер росіяни цькують дівчину в соцмережах. Мовляв, це все вистава, і блогерці добре заплатили.

"Українська правда. Життя" пояснює, як забрехалися російські пропагандисти про бомбардування пологового.

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9 березня окупанти скинули на дитячу лікарню та пологовий будинок у Маріуполі декілька бомб. Щонайменше 17 людей отримали поранення, зокрема вагітні жінки.

Трагедію на світлинах зафіксували фотографи Євген Малолєтка та Мстислав Чернов. В їхні об’єктиви потрапила вагітна блогерка Маріанна Підгурська із Маріуполя.

Блогерка Маріанна Підгурська після бомбардування пологового у Маріуполі. Фото Євгена Малолєтки та Мстислава Чернова

Російські медіа назвали це фото постановочним. Мовляв, з пологового будинку породіль давно евакуювали, а в будівлі засіли бійці батальйону "Азов" та влаштували там свою вогневу точку.

Відверту брехню поширили не лише ЗМІ, а й Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров та посольство РФ у Великій Британії. Згодом Twitter видалив пост посольства.

Скрін твіту посольства

Офіційний представник Міністерства оборони Росії Ігор Конашенков заявив, що "поруч із лікарнею №3 у Маріуполі були скоєні два постановочні вибухи". І авіаудар – це "повністю зрежисована провокація для підтримки антиросійського ажіотажу у західної аудиторії".

Але блогерка – насправді вагітна. Це видно з її профілю в Instagram. Перший пост про вагітність дівчина опублікувала ще 25 січня уже на пізньому терміні.

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Скрін з Instagram Маріанни

А про авіаналіт російських окупантів на пологовий будинок у Маріуполі повідомляли президент України Володимир Зеленський, Маріупольська міська рада й поліція.

Мер Маріуполя Вадим Бойченко назвав бомбардування "геноцидом" з боку російських окупантів.

Також фейк про "постановочне фото" спростовує Центр протидії дезінформації при РНБО.

Після розповсюдження фото та фейкової інформації в Іnstagram дівчини прийшли російські користувачі із гнівними коментарями.

Вони звинувачують Маріанну у тому, що вона ніби-то за кошти знялась у "виставі", а поранення дівчини в наслідок обстрілу називають "гримом".

Коментарі в Instagram дівчини

Підозру у коментаторів, як проковтнули російський фейк, також викликають фото з місця події. Начебто дівчина підозріло часто з'являється на світлинах з обстрілу пологового у Маріуполі.

На підтримку дівчини уже прийшли українські користувачі, які просять її не читати викиди негативу під фото, та бажають здоров'я їй і дитині.

Коментарі в Instagram дівчини

"Росіяни знущаються з Маріанни в Instagram. Вона одна з жінок з пологового будинку Маріуполя, обстріляного росіянами. Її обличчя сьогодні з'явилося у всіх світових ЗМІ. Якщо ви зможете написати слова підтримки, це буде правильне рішення. Ми передамо їй ваші коментарі", – пише у Twitter Олександра Матвійчук, голова Центру громадянських свобод.

"Зайшла до тієї дівчини з Маріуполя в інстаграм, там тепер замість одностайного цькування майже одностайна підтримка", – пише у Facebook Галина Герасим.

"Українська правда. Життя" також намагалася сконтактувати з дівчиною у соцмережах, але та поки що не вийшла на зв’язок.

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