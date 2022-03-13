Робота в тилу: в Україні запустили сайт, де можна попросити та надати волонтерську допомогу

В Україні створили платформу "Робота в тилу", де охочі можуть долучитися до допомоги армії та людям. Заснував її українець Артур Федоренко.

Платформа працює як біржа волонтерських робіт (онлайн і офлайн). ЇЇ мета – зробити каталог запитів допомоги Україні, армії та цивільним в одному місці, адже більшість повідомлень про допомогу губляться в нескінченних чатах чи групах.

Сайт систематизує волонтерські потреби зі всієї країни та закордону.

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Щоби створити запит, достатньо зареєструватися через Google чи Facebook-аккаунт. Далі обрати відповідну категорію та описати потребу/пропозицію. Для цього в меню зверху слід натиснути "+Додати".

Люди, які готові відгукнутися, можуть відповісти на платформі, використавши кнопку "Відгукнутися". Повідомлення одразу надходить власнику оголошення в розділ "Вхідні" та дублюється на електронну пошту.

Щоб перейти на сайт, натисніть на зображення

Платформа поділена на три категорії, кожна з яких містить свої типи оголошень.

Онлайн робота

Підкатегорії: ІТ/Кібербезпека, Інформаційні війни, Тексти/Переклади, Маркетинг/PR/Журналістика, Дизайн, Режисура/Монтаж, Право, Пошук інфо/Сорсинг, Закупівлі, Просто роботи, Координація

Офлайн робота

Підкатегорії: Волонтерство, Перевезення, Медицина, Їжа, Спорядження, Чергування

Потрібні речі

Тут можна створювати запити на необхідні речі. Також є пошук за потребою та локацією.

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Команда платформи моніторить створені запити та модерує їх. Також на "Роботі в тилу" є онлайн-чат.

"Так вже вдалося допомогти людям, що перебували в Бучі у підвалі під час обстрілів, та, наприклад, змогли залучити 65-річного чоловіка – розвозити людей та вантаж по місту його знаходження. Подібних запитів отримуємо десятки щодня", – розповідає засновник Артур Федоренко.

На сьогодні на платформі вже зареєструвалося понад 1000 осіб, створено понад 300 запитів і пропозицій. А за 10 діб на сайт відвідали користувачі з 101 країни. Окрім створення запитів та волонтерської допомоги, можна долучитися до підтримки самої платформи.

Потрібні модератори, дизайнери чи розробники. Писати можна у Telegram або Facebook.

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