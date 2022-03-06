Київ потребує фармацевтів і волонтерів на продовольчі склади. Як допомогти?

Гуманітарний штаб Києва потребує волонтерів на склади з продовольством та волонтерів-фармацевтів.

Вони працюватимуть із партіями медикаментів, які поступають до столиці.

Про це повідомляє Київська міська держадміністрація у Telegram-каналі.

Щоб стати волонтером гуманітарного штабу, потрібно заповнити спеціальну форму.

Фото: bondarillia/Depositphotos

Нагадаємо, міська влада також закликає мережі приватних аптек організувати роботу, аби кияни мали доступ до медикаментів.

Для цього бізнеси мають звернутися до гуманітарного штабу, а всі столичні гуманітарні штаби можна знайти на онлайн-мапі.

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