Київ потребує фармацевтів і волонтерів на продовольчі склади. Як допомогти?

Гуманітарний штаб Києва потребує волонтерів на склади з продовольством та волонтерів-фармацевтів.
Вони працюватимуть із партіями медикаментів, які поступають до столиці.
Про це повідомляє Київська міська держадміністрація у Telegram-каналі.
Щоб стати волонтером гуманітарного штабу, потрібно заповнити спеціальну форму.
|Фото: bondarillia/Depositphotos
Нагадаємо, міська влада також закликає мережі приватних аптек організувати роботу, аби кияни мали доступ до медикаментів.
Для цього бізнеси мають звернутися до гуманітарного штабу, а всі столичні гуманітарні штаби можна знайти на онлайн-мапі.
Вас також може зацікавити:
КМДА закликає мережі приватних аптек відновити роботу, аби кияни мали доступ до ліківРеклама:
Хочете дізнатися більше здоров'я та здоровий спосіб життя? Долучайтеся до групи Мамо, я у шапці! у Telegram та Facebook.