Як поліцейські собаки втішають дітей у Києві під час війни. ФОТО

Олена Барсукова журналістка УП. Життя
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14 березня 2022

Кінологи поліції Києва зазвичай не займаються каністерапією (реабілітацією за допомогою собак).

Однак в умовах війни поліціянти працюють з дітьми на вокзалі, а собаки заспокоюють малечу.

Національна поліція поділилася добіркою фото чотирилапих "психотерапевтів" у Telegram-каналі.

"Ті, хто ще до війни розшукували злочинців, сьогодні заспокоюють дітей, граються з ними та будь-якими методами відволікають малюків від цієї жахливої війни в нашій країні", – кажуть у поліції.

 Фото: Національна поліція України

 Фото: Національна поліція України

 Фото: Національна поліція України

 Фото: Національна поліція України

 Фото: Національна поліція України

 Фото: Національна поліція України

 Фото: Національна поліція України

Нагадаємо, поліція Києва опублікувала світлини песика, якого назвали Байрактаром.

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