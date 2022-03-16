Що робити, якщо загубили дитину. Пояснення МЗС

Вікторія Андрєєва
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16 березня 2022

Під час евакуації по Україні або закордон трапляються випадки, коли батьки гублять дітей. 

У Міністерстві закордонних справ пояснили, що у воєнний час дитина без супроводу ще не є сиротою або покинутою.

Якщо поруч з неповнолітньою немає когось із дорослих, опіку можуть встановити лише спеціальні державні органи. 

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У такому випадку працівники служби у справах дітей передають дитину під тимчасову опіку, допоки встановлюватимуть родичів. 

Що робити батькам, якщо дитина загубилась?

  • Найголовніше правило: не панікувати. 
  • Варто згадати де ви бачили її востаннє. 
  • Попитати людей навколо, описати прикмети та показати фото.
  • На вокзалі варто звернутися до чергового та зробити оголошення у гучномовець. 
  • Повідомити у найближче відділення поліції або на гарячу лінію 102.
 Поради від МЗС

Якщо ви бачите дитину без дорослих

  • Переконайтеся, що дитина дійсно сама. Можливо, хтось з тих, що супроводжує, відійшов. Варто попитати людей навколо.
  • Запитайте як її звати та звідки вона, чи хтось її супроводжує. Запитайте про маму або тата – можливо дитина загубилася. 
  • Спробуйте відвести у тепле і безпечне місце (наприклад, до начальника вокзалу) та поширте інформацію про дитину.
  • Повідомте в поліцію або зверніться до представників місцевої влади. 
 Поради від МЗС

Поради батькам: як не загубити дитину

❗️Узгодьте свої правила поведінки в людних місцях: триматися за руки, одяг, валізу тощо.
❗️Проговоріть та узгодьте місце, де ви зустрінетесь у разі надзвичайної ситуації. 
❗️Якщо дитина маленька і не можу назвати своє ім'я та прізвище, приколіть до її одягу бейдж або лишіть записку у кишені.  
❗️Встановіть геолокацію на телефоні.

 Поради від МЗС

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