Що робити, якщо загубили дитину. Пояснення МЗС

Під час евакуації по Україні або закордон трапляються випадки, коли батьки гублять дітей.
У Міністерстві закордонних справ пояснили, що у воєнний час дитина без супроводу ще не є сиротою або покинутою.
Якщо поруч з неповнолітньою немає когось із дорослих, опіку можуть встановити лише спеціальні державні органи.
У такому випадку працівники служби у справах дітей передають дитину під тимчасову опіку, допоки встановлюватимуть родичів.
Що робити батькам, якщо дитина загубилась?
- Найголовніше правило: не панікувати.
- Варто згадати де ви бачили її востаннє.
- Попитати людей навколо, описати прикмети та показати фото.
- На вокзалі варто звернутися до чергового та зробити оголошення у гучномовець.
- Повідомити у найближче відділення поліції або на гарячу лінію 102.
|Поради від МЗС
Якщо ви бачите дитину без дорослих
- Переконайтеся, що дитина дійсно сама. Можливо, хтось з тих, що супроводжує, відійшов. Варто попитати людей навколо.
- Запитайте як її звати та звідки вона, чи хтось її супроводжує. Запитайте про маму або тата – можливо дитина загубилася.
- Спробуйте відвести у тепле і безпечне місце (наприклад, до начальника вокзалу) та поширте інформацію про дитину.
- Повідомте в поліцію або зверніться до представників місцевої влади.
|Поради від МЗС
Поради батькам: як не загубити дитину
❗️Узгодьте свої правила поведінки в людних місцях: триматися за руки, одяг, валізу тощо.
❗️Проговоріть та узгодьте місце, де ви зустрінетесь у разі надзвичайної ситуації.
❗️Якщо дитина маленька і не можу назвати своє ім'я та прізвище, приколіть до її одягу бейдж або лишіть записку у кишені.
❗️Встановіть геолокацію на телефоні.
|Поради від МЗС
Вас також може зацікавити:
11-річний хлопчик, який сам перетнув кордон зі Словаччиною, возз’єднався з сім’єю
Російські окупанти щодня вбивають в Україні щонайменше 5 дітей – ювенальні прокурори
Як вивезти дитину в іншу країну під час війни? Правила перетину кордонуРеклама:
Хочете дізнатися більше здоров'я та здоровий спосіб життя? Долучайтеся до групи Мамо, я у шапці! у Telegram та Facebook.