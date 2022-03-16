Що робити, якщо загубили дитину. Пояснення МЗС

Під час евакуації по Україні або закордон трапляються випадки, коли батьки гублять дітей.

У Міністерстві закордонних справ пояснили, що у воєнний час дитина без супроводу ще не є сиротою або покинутою.

Якщо поруч з неповнолітньою немає когось із дорослих, опіку можуть встановити лише спеціальні державні органи.

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У такому випадку працівники служби у справах дітей передають дитину під тимчасову опіку, допоки встановлюватимуть родичів.

Що робити батькам, якщо дитина загубилась?

Найголовніше правило: не панікувати.

Варто згадати де ви бачили її востаннє.

Попитати людей навколо, описати прикмети та показати фото.

На вокзалі варто звернутися до чергового та зробити оголошення у гучномовець.

Повідомити у найближче відділення поліції або на гарячу лінію 102.

Поради від МЗС

Якщо ви бачите дитину без дорослих

Переконайтеся, що дитина дійсно сама. Можливо, хтось з тих, що супроводжує, відійшов. Варто попитати людей навколо.

Запитайте як її звати та звідки вона, чи хтось її супроводжує. Запитайте про маму або тата – можливо дитина загубилася.

Спробуйте відвести у тепле і безпечне місце (наприклад, до начальника вокзалу) та поширте інформацію про дитину.

Повідомте в поліцію або зверніться до представників місцевої влади.

Поради від МЗС

Поради батькам: як не загубити дитину

❗️Узгодьте свої правила поведінки в людних місцях: триматися за руки, одяг, валізу тощо.

❗️Проговоріть та узгодьте місце, де ви зустрінетесь у разі надзвичайної ситуації.

❗️Якщо дитина маленька і не можу назвати своє ім'я та прізвище, приколіть до її одягу бейдж або лишіть записку у кишені.

❗️Встановіть геолокацію на телефоні.

Поради від МЗС

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