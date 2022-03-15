Російські окупанти щодня вбивають в Україні щонайменше 5 дітей – ювенальні прокурори

Щодня в Україні під обстрілами російських окупантів гине щонайменше 5 дітей.

На ранок 15 березня 2022 року в результаті збройної агресії Росії в Україні загинули 97 дітей, повідомляють у Офісі Генерального прокурора.

Більше 100 дітей отримали поранення.

"Найбільше дітей постраждали у Київській, Харківській, Донецькій, Чернігівській, Сумській, Херсонській, Миколаївській та Житомирській областях", – говорять у відомстві.

Фото з Facebook-сторінки Володимира Зеленського

Також внаслідок бомбардувань та обстрілів пошкодили понад 400 закладів освіти, 59 з них зруйновано повністю.

Найбільше руйнувань зазнала Донецька область. Там обстріляли 119 закладів освіти.

В Харківській – 50, Миколаївській – 30, Сумській – 28, Київській – 35, Херсонській – 21 та у м. Києві – 24.

Російські окупанти обстріляли 11 лікувальних закладів, три центри реабілітації, зокрема, для дітей з інвалідністю.

"Ці цифри не є остаточними, зважаючи на відсутність можливості огляду місць події, де країна-агресор веде активні бойові дії та на тимчасово окупованих територіях", – зазначають у Офісі Генпрокурора.

Нагадаємо, на 14 березня в Україні загинули 90 дітей.

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