Як вивезти дитину в іншу країну під час війни? Правила перетину кордону

Михайло Загородній
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16 березня 2022

Через російську агресію українські батьки усе частіше приймають рішення евакуювати своїх дітей в іншу країну.

Разом з тим, бувають випадки, коли батьки не можуть самостійно вивезти дитину, як у ситуації з 11-річним хлопчиком із Запорізької області

Прикордонники після цієї історії зазначили, що подібна ситуація є радше винятком із правил, адже діти самі не мають права перетинати кордон без дорослих. 

У Центрі протидії дезінформації при РНБО України нагадали правила перетину кордону із дітьми до 16 років.

Tutye/Depositphotos

Як перетнути кордон з дитиною у військовий час?

  • Дитину мають супроводжувати бабуся, дід, повнолітній брат, сестра, мачуха, вітчим або людина, яку для цього уповноважили батьки.
  • У випадку, якщо дитина перетинає кордон з родичами і без батьків, у них мають бути документи, які підтверджують родинні зв’язки.
  • Якщо ж дитина перетинає кордон не з родичами та без батьків потрібна нотаріальна згода одного з батьків. Цю довідку можна завірити в місцевих органах опіки та піклування.

Нещодавно Кабмін посилив контроль за перетином кордону з дітьми, оскільки вже були зафіксовані випадки, коли дітей намагались вивезти незаконно. Зокрема прикордонники затримали іноземних студентів, які хотіли"евакуювати" немовлят до Китаю без документів.

Нагадаємо, усього з початку війни з України евакуйовано 2 274 дітей вразливих категорій

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