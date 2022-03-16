11-річний хлопчик, який сам перетнув кордон зі Словаччиною, возз’єднався з сім’єю

11-річний Хасан із Запоріжжя, який сам перейшов кордон зі Словаччиною 5 березня, возз’єднався з сім’єю.

Хлопчик, його мама, бабуся, а також п’ятеро братів і сестер перебувають всі разом у безпеці.

Про це повідомляє Міністерство внутрішніх справ Словацької республіки у Facebook.

Реклама:

"Неможливе стало реальністю. Хасан, який один подорожував Україною і своєю історією підкорив весь світ, вже з мамою.

Після дуже довгої і важкої подорожі їм також вдалося возз’єднатися з бабусею на території Словаччини", – написали вони.

Фото: Міністерство внутрішніх справ Словацької республіки

У МВС також подякували волонтерам, які допомагали Хасану та його рідним, зокрема Асоціації громад християнської молоді (ZKSM), а також правоохоронцям по обидві сторони кордону.

Нагадаємо, раніше соцмережі сколихнула історія Хасана, коли він самотужки перетнув піший кордон зі Словаччиною, тікаючи від війни.

Мати хлопчика намагалася врятувати йому життя, коли окупанти обстрілювали Запорізьку АЕС, тому посадила сина на поїзд до кордону.

Реклама:

При собі 11-річний Хасан мав лише невеликий рюкзак, документи і номер на руці.

На щастя, тоді волонтери зв’язалися з сім’єю дитини та допомогли йому перетнути кордон у безпеці.

Вас також може зацікавити:

Хочете дізнатися більше здоров'я та здоровий спосіб життя? Долучайтеся до групи Мамо, я у шапці! у Telegram та Facebook.