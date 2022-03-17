У Харкові пропонують перейменувати вулиці, які пов’язані з Росією чи СРСР

Представники творчої інтелігенції Харкова вимагають позбавити місто від топонімів, які нагадують про російського агресора.

Письменники, журналісти та представники громадськості звернулися з листом до мера міста Ігоря Терехова з проханням вже зараз почати позбавляти мапу міста від назв, якось пов’язаних з Росією чи СРСР.

Зокрема, автори листа закликають насамперед перейменувати одну з найдовший вулиць України – Московський проспект.

"Вибрати йому достойне ім’я в минулі часи було досить важко, але сьогодні вже вочевидь, що його треба присвятити Захисникам Харкова (як варіант проспект оборони Харкова), чи може хтось бути проти такого рішення!" – йдеться у листі.

Фото: Харківська міська рада

Також представники громадськості просять повернути стару назву Пушкінській вулиці, яка з початку XIX століття називалася Німецька або Велика Німецька.

"Звичайно, ім’я Пушкіна не має відношення до нинішньої російської агресії, але він – потужний символ "русского мира", з одного боку, а з іншого, як поет вже закордонний не має такого впливу як раніше, його вже і в школах не вивчають ретельно. До того ж він жодного разу не був у Харкові, презирливо відізвався про наш університет", – кажуть вони.

Щодо німців, то саме вони були третьою за чисельністю нацією міста, а до 1917 року майже всі найпотужніші заводи Харкова були побудовані саме ними.

Автори листа також пропонують змінити назви вулиць маршалів Конєва, Малиновського і Бажанова.

"Ці полководці поклали біля Харкова під час Другої світової війни безліч бійців Червоної армії, надавали наказ обстрілювати Харків, бомбити його", – йдеться в листі.

За словами підписантів, саме маршал Бажанов розробив основи бойового використання реактивних систем залпового вогню, "Катюш", а потім і "Градів", якими зараз рясно поливають Харків агресори.

"Так чи варто його ім’я залишати в назві вулиці? До речі, багато з сучасних містян вже давно іменують її старою назвою – Чорноглазівська", – кажуть вони.

Ініціатори перейменувань розуміють, що наразі ніхто не буде з цього приводу збирати сесію та займатися зміною табличок.

Однак вони закликають мера сформувати комісію для перейменування вулиць у зв’язку із російським вторгненням.

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