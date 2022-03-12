На Харківщині дівчина народила дочку під обстрілами: окупанти не пропустили швидку

Яна Осадча журналіст
15652
12 березня 2022

18-річна дівчина з Балаклії Харківської області народила дочку під обстрілами.

Російські окупанти не пропустили через блокпост "швидку допомогу", яку викликали, коли у жінки почалися пологи, розповідають у Telegram-каналі Оперативний ЗСУ.

На допомогу майбутній мамі прийшов місцевий фельдшер. Під обстрілами народилася здорова дівчинка.

Інша бригада фельдшерів змогла вивезти породіллю з дитиною у безпечне місце та доставити до лікарні.

 Окупанти не пропустили швидку до породіллі

Нагадаємо, на Миколаївщині російські загарбники не пропустили породіллю в лікарню. Українським медикам довелося приймати пологи "через інтернет".

 Команда фельдшерів, яка відвезла маму та дочку у лікарню

Вас також може зацікавити:

В Дніпрі лікарі врятували медпрацівницю, якій осколками ворожої міни розтрощило голову

Дівчина з розбомбленого пологового будинку у Маріуполі народила дитину

У Херсоні лікарі-інтерни стали першою парою, яка одружилась у місті за час війни

Хочете дізнатися більше здоров'я та здоровий спосіб життя? Долучайтеся до групи Мамо, я у шапці! у Telegram та Facebook.


powered by lun.ua
 10159
Суспільство

Плануєте евакуацію? Де отримати допомогу та житло

Катерина Хорощак, Яна Осадча, Дарія Поперечна
 21669
Суспільство

Як евакуюватися з домашніми тваринами: тривожна валізка, документи, перебування в бомбосховищі

Яна Осадча
 2668
КУЛЬТУРА

Відставка скасовується. Олександр Ткаченко про відокремлення Держкіно, чому залишився на посаді та про інформполітику

Катерина Хорощак