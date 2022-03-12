На Харківщині дівчина народила дочку під обстрілами: окупанти не пропустили швидку

Яна Осадча журналіст
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12 березня 2022

18-річна дівчина з Балаклії Харківської області народила дочку під обстрілами.

Російські окупанти не пропустили через блокпост "швидку допомогу", яку викликали, коли у жінки почалися пологи, розповідають у Telegram-каналі Оперативний ЗСУ.

На допомогу майбутній мамі прийшов місцевий фельдшер. Під обстрілами народилася здорова дівчинка.

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Інша бригада фельдшерів змогла вивезти породіллю з дитиною у безпечне місце та доставити до лікарні.

 Окупанти не пропустили швидку до породіллі

Нагадаємо, на Миколаївщині російські загарбники не пропустили породіллю в лікарню. Українським медикам довелося приймати пологи "через інтернет".

 Команда фельдшерів, яка відвезла маму та дочку у лікарню

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