На Харківщині дівчина народила дочку під обстрілами: окупанти не пропустили швидку

18-річна дівчина з Балаклії Харківської області народила дочку під обстрілами.
Російські окупанти не пропустили через блокпост "швидку допомогу", яку викликали, коли у жінки почалися пологи, розповідають у Telegram-каналі Оперативний ЗСУ.
На допомогу майбутній мамі прийшов місцевий фельдшер. Під обстрілами народилася здорова дівчинка.
Інша бригада фельдшерів змогла вивезти породіллю з дитиною у безпечне місце та доставити до лікарні.
|Окупанти не пропустили швидку до породіллі
Нагадаємо, на Миколаївщині російські загарбники не пропустили породіллю в лікарню. Українським медикам довелося приймати пологи "через інтернет".
|Команда фельдшерів, яка відвезла маму та дочку у лікарню
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