Замість ніг – протези. Як Василь Штефко з інвалідністю боронить незалежність України в лавах ЗСУ

Воїн Василь Штефко із Закарпаття втратив обидві ноги у 2004 році на заробітках у Росії. Повернувся додому на протезах.

Але коли росіяни вдерлися до України, не зміг сидіти вдома та пішов на фронт бити ворога.

Історію неймовірної людини, яка попри інвалідність боронить нашу незалежність, розповіли на сторінці Збройних сил України у соцмережі.

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55-річний військовий Василь Штефко проживав у селі Кушниця на Закарпатті. На другу добу війни він не зміг триматися осторонь та пішов до військкомату.

Василь Штефко. Фото Ярослава Галаса

"Я не спав дві доби, коли побачив, що відбувається, – каже Василь. – Просто не зміг сидіти дома, зібрав речі й пішов у військкомат.

Зізнаюся зараз перед командуванням, що збрехав там, – сказав, що в мене тільки один протез. І попросився в 128-му бригаду".

Військовослужбовець додав, що служив у армії, вміє стріляти та водити машину.

"Люди, котрі не бачать протезів, навіть не здогадуються, що в мене немає ніг. Тут я за званням сержант, а за посадою – водій, служу в роті вогневої підтримки.

Мій батько так само "незаконно" потрапив на фронт у Другу світову. Йому було 15 років, але він сказав, що має 18, і пішов воювати. Дома мене чекає дружина й 11-річна донька. Вони переживають, але й пишаються, що я захищаю країну…", – розповів сержант.

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У ЗСУ зазначали, що Василь Штефко власним прикладом показує хлопцям, що сидять у тилу, як треба боронити неньку-Україну. Саме для тих громадян, які придумують причини й аргументи, щоб довше залишатися якомога далі від фронту.

Прессекретар 128-ї окремої гірсько-штурмової бригади ЗСУ Ярослав Галас на свої сторінці також написав про знайомство з Василем Штефко.

Василь Штефко з Ярославом Галасом. Фото Ярослава Галаса

Військовий посилався на твір Бориса Полевого "Повість про справжню людину" – про радянського льотчика Другої світової Олексія Маресьєва. За сюжетом військовий також втратив обидві ноги через поранення, приладнав протези та повернувся в небо, аби знищувати нацистів.

На думку військовослужбовця Галаса, цю історію вважали зразком радянського агітпропу, але вона стала реальністю в Україні.

"Країну, яку йдуть захищати такі люди, перемогти неможливо. Прийде час, і Василь Штефко своїми протезами розтопче двоголову курку на російському гербі!", – зазначив Ярослав Галас.

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