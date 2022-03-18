Сирена точно НЕ навчальна: спростування 3 фейків про повітряну тривогу

Під час війни у соцмережах поширюються фейки про "навчальну тривогу", коли лунає сирена, чи про те, що її не завжди встигають увімкнути.
Однак усі ці твердження – неправдиві, наголошує Центр протидії дезінформації.
У відомстві спростували поширені фейки щодо повітряної тривоги.
Фейк №1: Навчальні сирени іноді вмикають, щоб перевірити справність
|Фото: svershinsky/Depositphotos
Правда: жодна з сирен, яку ви чуєте на території України, НЕ може бути навчальною.
"За умовами воєнного часу навчальні сирени заборонені – пам'ятайте це!" – наголошують у Центрі протидії дезінформації.
Нагадаємо, сигнал тривоги сповіщає про те, що на певний регіон летить ворожа авіація, що може скинути бомби чи ракети, або сама ракета.
Тому ховатися треба в будь-якому випадку.
Фейк №2: Існують об’єкти, які фіксує ППО, але через них не вмикають тривогу
Правда: після всіх виявлених об’єктів, навіть якщо вони невеликі, вмикається сирена.
Фейк №3: Люди не встигли сховатись через те, що черговий не ввімкнув повітряну тривогу
Правда: сирену вмикає черговий центру управління, який присутній на місці цілодобово.
"Ігнорувати повітряну тривогу – це гра в рулетку, в якій на кону – ваше життя!
Не випробовуйте долю і завжди реагуйте на сирену!" – наголошує Центр протидії дезінформації.
Детальніше про те, як працює повітряна тривога, що означає загроза ракетного удару, і чому не всі ракети вдається зафіксувати, можна дізнатися з матеріалу УП "Як працює повітряна тривога – пояснюють Повітряні сили ЗСУ".
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