Сирена точно НЕ навчальна: спростування 3 фейків про повітряну тривогу

Під час війни у соцмережах поширюються фейки про "навчальну тривогу", коли лунає сирена, чи про те, що її не завжди встигають увімкнути.

Однак усі ці твердження – неправдиві, наголошує Центр протидії дезінформації.

У відомстві спростували поширені фейки щодо повітряної тривоги.

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Фейк №1: Навчальні сирени іноді вмикають, щоб перевірити справність

Фото: svershinsky /Depositphotos

Правда: жодна з сирен, яку ви чуєте на території України, НЕ може бути навчальною.

"За умовами воєнного часу навчальні сирени заборонені – пам'ятайте це!" – наголошують у Центрі протидії дезінформації.

Нагадаємо, сигнал тривоги сповіщає про те, що на певний регіон летить ворожа авіація, що може скинути бомби чи ракети, або сама ракета.

Тому ховатися треба в будь-якому випадку.

Фейк №2: Існують об’єкти, які фіксує ППО, але через них не вмикають тривогу

Правда: після всіх виявлених об’єктів, навіть якщо вони невеликі, вмикається сирена.

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Фейк №3: Люди не встигли сховатись через те, що черговий не ввімкнув повітряну тривогу

Правда: сирену вмикає черговий центру управління, який присутній на місці цілодобово.

"Ігнорувати повітряну тривогу – це гра в рулетку, в якій на кону – ваше життя!

Не випробовуйте долю і завжди реагуйте на сирену!" – наголошує Центр протидії дезінформації.

Детальніше про те, як працює повітряна тривога, що означає загроза ракетного удару, і чому не всі ракети вдається зафіксувати, можна дізнатися з матеріалу УП "Як працює повітряна тривога – пояснюють Повітряні сили ЗСУ".

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