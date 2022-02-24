Що робити, коли почули гудки тривожних сирен

Якщо ви почули гудки сирен, переривчасті гудки підприємств або звуки гучномовця, що тривають протягом декількох хвилин, це означає попереджувальний сигнал "Увага всім".
У Державній службі надзвичайних ситуацій розповіли, що треба робити, почувши такий сигнал.
Алгоритм дій
- Увімкніть телебачення або радіо. Інформація передається офіційними каналами протягом 5 хвилин після сигналу. Уважно зосередьтесь.
- Прослухавши повідомлення, виконуйте інструкції. Залишайте теле і радіоканали увімкненими. З них може надходити подальша інформація.
- Знайдіть можливість сповістити про почуте сусідів чи знайомих, при необхідності надайте їм допомогу.
У випадку надзвичайної ситуації телефонуйте 101.
У КМДА наразі радять залишатися вдома та бути готовими прослідувати до укриття у разі увімкнення сирен. Укриття позначені на мапі.
Як звучить сигнал:
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