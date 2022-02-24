Що робити, коли почули гудки тривожних сирен

Катерина Хорощак головна редакторка УП. Життя
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24 лютого 2022

Якщо ви почули гудки сирен, переривчасті гудки підприємств або звуки гучномовця, що тривають протягом декількох хвилин, це означає попереджувальний сигнал "Увага всім".

У Державній службі надзвичайних ситуацій розповіли, що треба робити, почувши такий сигнал.

Алгоритм дій

  • Увімкніть телебачення або радіо. Інформація передається офіційними каналами протягом 5 хвилин після сигналу. Уважно зосередьтесь. 
  • Прослухавши повідомлення, виконуйте інструкції. Залишайте теле і радіоканали увімкненими. З них може надходити подальша інформація. 
  • Знайдіть можливість сповістити про почуте сусідів чи знайомих, при необхідності надайте їм допомогу. 

У випадку надзвичайної ситуації телефонуйте 101. 

У КМДА наразі радять залишатися вдома та бути готовими прослідувати до укриття у разі увімкнення сирен. Укриття позначені на мапі.

Як звучить сигнал: 

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